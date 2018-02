Bad Seed presenta INSIDIA | uno strategico a turni in simultanea completamente free-to-play

Anche Nic Cave & The Bad Seeds al Lucca Summer Festival : info e biglietti in prevendita : Nic Cave & The Bad Seeds al Lucca Summer Festival il 17 luglio. La kermesse toscana ha calato il poker d'assi dopo Hollywood Vampires, King Crimson e Gorillaz. I biglietti per assistere al concerto sono presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Il gruppo nasce nel 1983 proprio su iniziativa di Cave e con la collaborazione di Mick Harvey, già membri della band The Birthday Party, che però non resse al ...