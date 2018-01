Babacar saluta la Fiorentina col giallo | “sarei voluto restare”

: #Babacar saluta #Firenze su Instagram: "Siete la mia famiglia" #Firenze - qn_lanazione : #Babacar saluta #Firenze su Instagram: "Siete la mia famiglia" #Firenze - canteraviola : #Fiorentina, #Babacar saluta: "#Firenze sarà per sempre la mia famiglia. Non volevo andarmene" - CalcioWeb : #Babacar, addio col giallo - FiorentinaUno : Babacar saluta i tifosi viola: “Firenze mi ha accolto da bambino, sarei voluto rimanere in questa bellissima città… - violanews : La Fiorentina saluta Khouma Babacar con un bel VIDEO: "Anni splendidi insieme" - -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Khoumahare la sua Firenze e laal termine di un lungo trascorso, lo ha fatto con un bel messaggio apparso sui suoi canali social: “È arrivato il momento che non vorresti mai che arrivasse perché la vita di noi calciatori che per tanti versi è bellissima ha un aspetto veramente difficile da affrontare e tutte le volte che mi trovo ad affrontarlo mi scontro con questa dura realtà. La realtà di lasciare un luogo nel quale ho costruito la mia casa e mai come questa volta Firenze non era solo la mia città e la mia casa, era la mia famiglia. Qui, in una città a misura d’uomo, nel corso degli anni ho incontrato molti amici con i quali ho costruito un rapporto forte che so che la lontananza non cancellerà ma anzi rafforzerà, Firenze mi ha accolto come un bambino, quale ero, perché qui sono arrivato nel 2007 e qui sono e sareirimanere, ma è proprio quel ...