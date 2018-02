: #BreakingNews Austria,canti nazisti: cambio candidato - CybFeed : #BreakingNews Austria,canti nazisti: cambio candidato - IzzoEdo : RT @LetiziaTortello: L'Austria fa argine contro le accuse antisemite: sciolta la confraternita dei canti neonazi legata all’Fpö @LaStampa h… - Marinamas : RT @LetiziaTortello: L'Austria fa argine contro le accuse antisemite: sciolta la confraternita dei canti neonazi legata all’Fpö @LaStampa h… - LaStampa : RT @LetiziaTortello: L'Austria fa argine contro le accuse antisemite: sciolta la confraternita dei canti neonazi legata all’Fpö @LaStampa h… - LetiziaTortello : L'Austria fa argine contro le accuse antisemite: sciolta la confraternita dei canti neonazi legata all’Fpö @LaStampa -

Udo Landbauer, leader regionale dell' Fpoe, non saràper il partito della destra populista alle elezioni in Bassa.E' "una giusta decisione" per l'Oevp,il Partito popolareco con cui l'Fpoe governa in coalizione Landbauer era stato coinvolto nello scandalo didurante l'incontro di un'associazione giovanile della quale era stato membro. I testi fanno parte di un libro di canzoni della confraternita "Germania". Landbauer ha negato di conoscere l'esistenza della canzone:"Va contro i miei principi".(Di giovedì 1 febbraio 2018)