Atletica | World Indoor Tour 2018 – Italia protagonista a Karlsruhe | torna Andrew Howe!

Atletica - World Indoor Tour 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv di tutte le tappe : La grande Atletica leggera è pronta per tornare, la stagione al coperto sta per entrare nel vivo e la IAAF ha deciso di organizzare nuovamente il World Indoor Tour, un circuito sulla falsa riga della Diamond League che siamo abituati a vedere in estate. In avvicinamento al Mondiale, in Programma a Birmingham dal 1 al 4 marzo, i grandi campioni si potranno cimentare in sei tappe in giro per il Pianeta: si comincerà sabato 3 febbraio da Karslruhe, ...