Astronomia | ecco cosa ci riserva il cielo di Febbraio 2018 | un mese senza Luna Piena

Astronomia - il mistero della riconnessione magnetica : ecco cosa c’è dietro le luci più brillanti dell’universo : I fisici spaziali dell’University of Wisconsin-Madison hanno appena rilasciato dettagli inediti di uno strano fenomeno che alimenta le aurore boreali, le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (le più grandi esplosioni nel nostro sistema solare). I dati sulla cosiddetta riconnessione magnetica provengono da un quartetto di nuovi veicoli spaziali che misurano la radiazione e i campi magnetici nell’orbita terrestre alta. La ...

Astronomia : ecco Ngc 3201 - un ammasso globulare unico nella Via Lattea : Una convention di migliaia di stelle temute insieme dalla gravità, situata a oltre 16mila anni luce di distanza verso la costellazione della Vela: è lo scintillante cluster globulare Ngc 3201, protagonista dell’ultimo servizio fotografico di Hubble. Questo genere di ammassi è presente in tutte le galassie di vaste dimensioni, ma la loro origine e il loro ruolo nei processi di formazione galattica presentano ancora numerosi interrogativi; questo ...

Astronomia : ecco l’ultimo scatto di Juno - Giove avvolto da un manto di nubi : Sembra un arazzo dai vivaci colori la nuova immagine a colori scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA, che ha immortalato il colorato manto di nubi che domina l’emisfero sud di Giove. Nel nuovo scatto d’autore è possibile osservare la South Temperate Belt, la regione oscura nell’estrema sinistra dell’immagine caratterizzata da un banco di nuvole bianche che vorticano sopra il ...

Astronomia - spettacolo prima dell’alba : ecco l’incontro della Luna - Marte e Giove [GALLERY] : 1/3 Credit: Corrado Mascia ...

Astronomia : ecco UGC 6093 - la galassia laser immortalata dal telescopio Hubble : Si trova a 500 milioni di anni luce, nella costellazione del Leone, e ha il tipico aspetto di una spirale barrata, con i bracci che si dipartono scintillanti dal centro, attraversato da una barra: così si è presentata la galassia Ugc 6093 allo sguardo del telescopio Hubble. Nota anche come Leda 33198 e con il più complesso codice Sdss J110047.95+104341.3, la galassia è stata ripresa dalla Wfc3 (Wide Field Camera 3) dello storico telescopio, che ...

Astronomia - ecco SHARK : i due “squali” che permetteranno di scoprire gli esopianeti : Si chiamano SHARK e sono gli strumenti di nuova generazione che equipaggeranno il Large Binocular Telescope (LBT), il grande telescopio binoculare che si trova sulla cima del monte Graham in Arizona e di cui l’INAF è partner insieme a istituti tedeschi e statunitensi, rendendolo un formidabile cacciatore di pianeti extrasolari. L’Istituto Nazionale di Astrofisica è alla guida del progetto e del consorzio internazionale che realizzerà gli ...

Astronomia : ecco l’anno spaziale che ci aspetta - con tanta Italia : L’asteroide Bennu (considerato fra i “sassi cosmici” potenzialmente pericolosi per la Terra), Mercurio e il Sole, sono fra gli obiettivi ambiziosi delle missioni spaziali del 2018, insieme al completamento del Gps europeo (con la costellazione Galileo), e al lancio di nuove sentinelle del pianeta. L’anno appena iniziato è cruciale anche per l’Italia, che si presenta sulla scena internazionale con una nuova ...

Il mistero della stella KIC 8462852 : i suoi cali di luminosità nascondono civiltà aliene? Ecco le ricerche che stanno rivoluzionando lo studio dell’Astronomia : Ancora primati per KIC 8462852, la più misteriosa stella della Via Lattea. Dopo essere diventata una ‘star’ dei social media, è ora la più studiata al mondo, grazie alle centinaia di appassionati che dai pc di casa hanno studiato l’incredibile quantita’ di dati forniti dal cacciatore di pianeti Kepler della Nasa, aiutando gli astronomi nel loro lavoro e segnando l’inizio di una nuova era negli studi di astronomia. ...

Astronomia : stasera il picco delle prime stelle cadenti del 2018 - ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2018 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Astronomia : Superlune - stelle cadenti e congiunzioni. Ecco cosa ci attende nel cielo del mese di Gennaio 2018 : Salutato il 2017, inizia un nuovo anno ed in particolare un nuovo mese ricco di eventi astronomici: Ecco di seguito cosa ci riserva il cielo del mese di Gennaio 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Sagittario fino al 20 Gennaio, quando passerà in quella del Capricorno. Il 3 Gennaio alle ore 06:34 la Terra raggiungerà la minima distanza dal Sole (il perielio, 147.097.233 km) La Luna è in fase di plenilunio il 2, Ultimo Quarto il 8, ...

Astronomia - ecco cosa ci regala il cielo nel mese di dicembre : Un video della Nasa ci spiega quando e perché puntare lo sguardo verso il cielo nelle prossime settimane

Astronomia - ecco come gli anelli di Saturno influenzano la ionosfera del pianeta : I dati raccolti dalla sonda Cassini, prima che fosse deliberatamente fatta impattare nell’atmosfera di Saturno nel settembre 2017, mostrano che i noti anelli del pianeta proiettano ombre nelle particelle ionizzate del pianeta. Cassini ha trasmesso una quantità di dati notevoli su Saturno da quando è arrivata al pianeta nel 2004. Nei suoi ultimi mesi, la sonda è stata inviata su una serie di avvallamenti orbitali all’interno degli anelli. Ad ...

Astronomia : ecco la ‘sorella’ della Terra che potrebbe avere acqua in superficie : La Terra ha diverse sorelle sparse nell’universo. Una si trova nella lontana costellazione del Leone, a circa 111 anni luce da noi, due ‘sorelle’ della Terra orbitano attorno a una stella più piccola e fredda della nostra, una nana rossa. Una delle due sembra avere le carte in regola per rivelare acqua in superficie, elemento chiave per ospitare la vita. La scoperta, che sara’ pubblicata su Astronomy and Astrophysics, di ...

Astronomia : alcuni quasar sono più “rumorosi” di altri - ecco perché : alcuni quasar – nuclei galattici attivi ed estremamente luminosi – sono più ‘rumorosi’ nelle lunghezze di onde radio di altre. Secondo uno studio condotto dal National Astronomical Observatory in Giappone, questa differenza potrebbe essere dovuta alla diversa velocità di rotazione dei buchi neri supermassicci situati intorno al loro centro. I quasar, gli oggetti più brillanti e distanti dell’Universo conosciuto, sono alimentati ...