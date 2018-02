Arriva l' etichetta per le materie prime di pasta e riso | come funziona

Coldiretti : un pacco di pasta su 3 è straniero - Arriva l’etichetta d’origine : Con un pacco di pasta imbustato in Italia su tre che è fatto con grano straniero senza alcuna indicazione per i consumatori, arriva l’etichetta d’origine per fare finalmente chiarezza su quello che è il prodotto simbolo del made in Italy. Ad affermarlo è la Coldiretti che alla Fieragricola di Verona, al padiglione 9 (stand A16-B16) ha mostrato in anteprima le prime confezioni di pasta ma anche di riso con l’indicazione della provenienza, a due ...