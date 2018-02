Anticipazioni Uomini e Donne | registrata una nuova puntata

Uomini e Donne - Anticipazioni trono over : GIORGIO fa un regalo ad ANNA mentre GEMMA chiude con RAFFAELE! : Mercoledì 31 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo tra le dame e i cavalieri del programma: come prima cosa, Maria De Filippi ha mostrato un filmato rvm che raccontava una giornata tipica del signor Domenico; l’uomo quindi, dopo aver spiegato dettagliatamente che cosa è solito mangiare a colazione, ha eseguito il solito allenamento di punching ball e a ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma vuole che Raffaele lasci lo studio : Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne Over pare proprio che Gemma abbia interrotto l’ennesima conoscenza chiedendo, però, a gran voce, che il suo corteggiatore, Raffaele, giunto nel programma di Maria De Filippi per conoscere lei, lasciasse lo studio immediatamente. Nella registrazione del 31 gennaio 2018 della nuova puntata della trasmissione è accaduto di tutto. Gemma e Giorgio sono stati ampiamente contestati dal pubblico presente ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi vuole un chiarimento : Maria De Filippi chiede un chiarimento a Uomini e Donne Maria De Filippi continuerà a chiedere chiarimenti a Uomini e Donne. La conduttrice del programma pomeridiano di Canale5 cercherà di scandagliare gli animi dei protagonisti del Trono Over per capire i loro sentimenti e soprattutto valutarne la sincerità. Nella puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5, al centro dello studio ci sarà Emy. La dama era stata già contestata da Maria De ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie dopo Paolo? Pronto il nuovo tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante farà la sua scelta la prossima settimana, dopo Paolo Crivellin? Emanuele Trimarchi Pronto a prendere il suo posto!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Giorgio e il regalo per Anna! Gemma chiude con Raffaele! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo! Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Giorgio e il regalo per Anna! Gemma chiude con Raffaele! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo! Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : bacio in bocca per Tina - Gianni contro Giorgio : anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: Domenico bacia Tina, Gianni arrabbiato con Giorgio La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne parte con un simpatico siparietto tra Tina e Domenico. Il cavaliere non è in studio e l’opinionista se ne rende immediatamente conto. Maria manda un filmato in cui l’uomo racconta ai telespettatori […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: bacio in bocca per Tina, Gianni contro ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Gemma chiude con Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo!Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Ida al centro delle polemiche : brutto colpo per Riccardo! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:32:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Paolo Crivellin ha scelto Marianna? L'indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Alex Migliorini e Alessandro D'Amico confessano: "Ci piacerebbe avere un bambino e partecipare al Grande Fratello Vip 3!"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Tina Cipollari ha un corteggiatore : Tina Cipollari corteggiata nel Trono Over di Uomini e Donne Sarà Tina Cipollari la protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi a partire dalle 14.45 su Canale5. La bionda opinionista, sempre in prima linea nel salotto pomeridiano di Maria De Filippi, non si limiterà soltanto a smascherare i furbetti di turno, ma diventerà l’oggetto del desiderio di un cavaliere del Trono Over. Domenico infatti ammetterà di essere attratto ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta : ecco quando andrà in onda la puntata : È iniziato il conto alla rovescia per tutti i fan del trono di Paolo Crivellin. Lunedì cinque febbraio durante la puntata di 'Uomini e Donne' andrà in onda la scelta del giovane che ha tenuto con il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - duro attacco per Mariano Catanzaro e le sue corteggiatrici! (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e donne / Anticipazioni : Anna Tedesco se la canta e se la suona (Trono Over) : Uomini e donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:06:00 GMT)