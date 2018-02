Anticipazioni Uomini e Donne Over | Gemma vuole che Raffaele lasci lo studio

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi vuole un chiarimento : Maria De Filippi chiede un chiarimento a Uomini e Donne Maria De Filippi continuerà a chiedere chiarimenti a Uomini e Donne. La conduttrice del programma pomeridiano di Canale5 cercherà di scandagliare gli animi dei protagonisti del Trono Over per capire i loro sentimenti e soprattutto valutarne la sincerità. Nella puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5, al centro dello studio ci sarà Emy. La dama era stata già contestata da Maria De ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie dopo Paolo? Pronto il nuovo tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante farà la sua scelta la prossima settimana, dopo Paolo Crivellin? Emanuele Trimarchi Pronto a prendere il suo posto!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Giorgio e il regalo per Anna! Gemma chiude con Raffaele! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo! Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Giorgio e il regalo per Anna! Gemma chiude con Raffaele! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo! Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : bacio in bocca per Tina - Gianni contro Giorgio : anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: Domenico bacia Tina, Gianni arrabbiato con Giorgio La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne parte con un simpatico siparietto tra Tina e Domenico. Il cavaliere non è in studio e l’opinionista se ne rende immediatamente conto. Maria manda un filmato in cui l’uomo racconta ai telespettatori […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: bacio in bocca per Tina, Gianni contro ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Gemma chiude con Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo!Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Ida al centro delle polemiche : brutto colpo per Riccardo! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:32:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Paolo Crivellin ha scelto Marianna? L'indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Alex Migliorini e Alessandro D'Amico confessano: "Ci piacerebbe avere un bambino e partecipare al Grande Fratello Vip 3!"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:42:00 GMT)