Anticipazioni Un posto al sole | FILIPPO si metterà nei guai?

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Tempi duri per i coniugi Sartori. A Unal, infatti, assistiamo in questi giorni ad un drammatico dialogo che ha come protagonista Serena Cirillo (Miriam Candurro), in cui Sandro (Alessio Chiodini) la accusa di essersi comportata male riguardo alla delicata faccenda di Claudio (Gabriele Anagni). Ma non accade solo questo e presto nella soap potrebbero esserci problemi anche per la parte maschile della coppia. Avrete sicuramente notato che(Michelangelo Tommaso), dopo essersi sganciato dai Cantieri, si è sempre più disinteressato degli affari di famiglia e ha cominciato ad occuparsi di trading (apparentemente “a tempo perso”). Unalfa investimenti rischiosi… Questa storyline sembrava quasi essere nata sotto il segno della “trama comedy” – grazie anche all’inserimento di Otello (Lucio Allocca) ...