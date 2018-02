Anticipazioni Il Segreto | MARCELA punterà un fucile contro AQUILINO

Il Segreto - Anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio : Una settimana ricca di sorprese per i protagonisti de Il Segreto, la fortunata soap di Canale 5 in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00. Vediamo nel...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 1° febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 1° febbraio 2018: Hernando cerca di riavvicinarsi a Camila ma lei, non riuscendo a superare il tradimento di suo marito, si comporta assai freddamente… L’ispettore delle tasse Perfecto sembra un’altra persona: da uomo buono e dal carattere mite è diventato intransigente e senza alcuna pietà… Adela intende continuare a convivere con Carmelo Leal… Beatriz pensa ancora a ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio : Hernando e Camila - cosa succede? : Il Segreto, Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio: Hernando prova a riavvicinarsi a Camila, ma la donna dimostrerà un distacco, mettendo una barriera tra i due.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni 5-9 febbraio : nuovi arrivi a Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: cosa nasconde Aquilino? Doppio appuntamento oggi con Il Segreto: la puntata pomeridiana alle 16:30 e quella serale alle 21:30. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che i protagonisti assoluti saranno i Dos Casas. Beatriz incontra Matias nel prato delle more selvatiche. I due giovani cedono alla passione salvo poi pentirsi. Francisca, dopo la morte di Eusebio, ha deciso di ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : ritorna Candela - morirà? Video : Arrivano brutte notizie dalla Spagna a proposito della soap #Il Segreto. Nei prossimi mesi assisteremo a un grande ritorno, quello di Candela Mendizabal. La moglie di Severo tornera' a Puente Viejo [Video] insieme al piccolo Carmelito dopo essere stata a lungo nascosta e creduta morta. L'arrivo di Candela coincidera' con l'esplosione de La Quinta. A mettere l'ordigno sara' il cattivo Cristobal Garrigues. Scopriamo subito che cosa accadra' nelle ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata prima serata del 31 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO in prima serata di mercoledì 31 gennaio 2018: Matias e Beatriz si vedono per caso nel loro prato delle more selvatiche e si convincono che forse dovrebbero stare insieme. Perfecto si è trasformato in un esattore delle imposte spietato, grazie alle lezioni di Onesimo e alla presenza di Dolores. Adela e Carmelo sono ora felici. Beatriz e Matias sono ancora innamorati, ma i sensi di colpa vengono presto a galla. ...

Il Segreto Anticipazioni 31 gennaio 2018 : appuntamento serale : Tre storie d'amore e un sordido piano. Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni su una puntata ricca di colpi di scena.

Il Segreto Anticipazioni 31 gennaio 2018 : Lucia fugge da Los Manantiales : Dopo aver confessato la verità su Belèn, la Torres colpisce Camila e scappa su un treno diretto a Madrid.

Il Segreto Anticipazioni : Matias fedele a Marcela - Beatriz con un altro : Anticipazione Il Segreto: Matias chiude con Beatriz, arriva Aquilino Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Beatriz si avvicina ad un altro uomo, Aquilino. Stiamo parlando di una new entry, arrivata a Puente Viejo come partner d’affari di Hernando. Il Benegas tenta di aiutare il Dos Casas a riprendersi dalla dura crisi in cui è […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Matias fedele a Marcela, Beatriz con un altro proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto : cosa succede a fine febbraio 2018 : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine febbraio 2018, i telespettatori italiani conosceranno Julieta Uriarte (Claudia Galan) ed i fratelli Prudencio (Jose Milan) e Saul Ortega (Ruben Bernal); i tre daranno vita al nuovo triangolo principale della telenovela. Scopriamo insieme tutto quello che succederà attraverso il nostro post riepilogativo di tutte la Anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo… L’incidente ...

Il Segreto in prima serata - Anticipazioni questa sera mercoledì 31 gennaio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: anticipazioni puntata serale di oggi 31 gennaio Matias e Beatriz si incontrano ...

IL SEGRETO / Lucia lascia Puente Viejo : è un nuovo inizio per i Dos Casas (Anticipazioni pomeridiane 31 genna : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 31 gennaio: Lucia lascia Puente Viejo, lasciando finalmente Camila e Hernando liberi di amarsi. È finito un incubo?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 04:55:00 GMT)