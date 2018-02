Andamento del TSH dopo l’aggiustamento della dose di levotiroxina nel cancro della tiroide

: RT @Asiablog_it: #Tasse, andamento della pressione fiscale (in % del Pil) in #Italia dal 2001 al 2016 - v3rd3acqua : RT @Asiablog_it: #Tasse, andamento della pressione fiscale (in % del Pil) in #Italia dal 2001 al 2016 - TraspoDay : Il numero di Febbraio di #freeservicesmagazine si apre con un ampio pezzo di attualità dedicato all'andamento del... - CofaceItalia : #Energia: l'andamento del settore #business #rischio #studio #analisi - fabio_cicala : RT @museiincomune: L'area trapezoidale di Piazza del #Campidoglio è delimitata dai due edifici museali contrapposti, che con le loro faccia… - anmnapoli : #Anm Buongiorno e buon giovedì da Paolo ?? e Renato ????? che vi terranno compagnia per aggiornarvi in tempo reale su… -

Leggi la notizia su fondazioneserono

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Un gruppo di ricercatori ha valutato i tempi di recupero di livelli normali nel sangue di TSH,di, in persone condifferenziato. I risultati hanno indicato che 6 mesi possono non essere sufficienti per conseguire tale recupero e che, quindi, i controlli possono doversi protrarre per periodi più lunghi. Kim e colleghi sono partiti dalla considerazione che, nel corso del trattamentomalattia di Graves, si può verificare un ritardo nel recupero dei livelli nel sangue di TSH. Questo ritardo può essere dovuto alla prolungata presenza nel sangue di elevate concentrazioni di ormoni, che modificano i meccanismi di regolazione a feedbackloro secrezione. D’altra parte, secondo gli stessi autori, non è stata valutata la presenza di un ritardo di questo tipo anchela riduzione delle dosi di ...