Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 2/02/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha avviato gli scambi a quota 1,2506, con un ...

Andamento Future FTSE MIB del 2/02/2018 - ore 15.40 : Performance negativa per il FIB , che segue la scia ribassista disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.545, in discesa di 220 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 2/02/2018 - ore 9.30 : Il FIB si muove in territorio negativo, mentre il derivato di Francoforte accusa una forte perdita. Il Future sul FTSE MIB , che ha avviato gli scambi a quota 23.545, sta trattando a 23.440, in calo ...

Andamento Future sul Petrolio del 2/02/2018 - ore 9.00 : Tentennante il Petrolio che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 65,99, in vantaggio ...

Andamento del TSH dopo l’aggiustamento della dose di levotiroxina nel cancro della tiroide : Un gruppo di ricercatori ha valutato i tempi di recupero di livelli normali nel sangue di TSH, dopo l’aggiustamento della dose di levotiroxina, in persone con cancro differenziato della tiroide. I risultati hanno indicato che 6 mesi possono non essere sufficienti per conseguire tale recupero e che, quindi, i controlli possono doversi protrarre per periodi più lunghi. Kim e colleghi sono partiti dalla considerazione che, nel corso del trattamento ...

Andamento Future sul Petrolio dell'1/02/2018 - ore 9.00 : Procede sulla parità il Petrolio , mentre il derivato sul metallo giallo registra un moderato calo. L' oro nero , che ha iniziato a scambiare a 64,75, tratta ora a 64,73, con un movimento di soli 0 ...

Andamento Future FTSE MIB del 31/01/2018 - ore 15.40 : Incolore il FIB , a fronte di un ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha iniziato gli scambi a quota 23.535, con una variazione di appena 35 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 31/01/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il cross-rate Euro contro Dollaro che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo all' Euro contro la divisa nipponica , che mostra un incremento modesto. ...

Andamento Future FTSE MIB del 31/01/2018 - ore 9.30 : Incolore il FIB , a fronte di un ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha iniziato gli scambi a quota 23.535, con una variazione di appena 40 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 31/01/2018 - ore 9.00 : Il Petrolio si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha avviato gli scambi a quota 64,02, con un decremento di 0,36 dollari per barile rispetto ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 30/01/2018 - ore 15.40 : Tentennante il cross-rate Euro contro Dollaro che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/...

Andamento Future FTSE MIB del 30/01/2018 - ore 15.40 : Giornata in scivolata per il FIB , che si muove peggio dell'Andamento sulla parità del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 23.685, in diminuzione dello 0,99% rispetto ...

Mafia - altro colpo ai clan : fermati sei esponenti del mAndamento di Bagheria : Liga, secondo le indagini dei militari, era costantemente in contatto diretto con i vertici del mandamento di Bagheria, ne custodiva e gestiva l'arsenale, composto da pistole, fucili e mitragliette ...

Andamento Future sul Petrolio del 30/01/2018 - ore 9.00 : Seduta in ribasso per il Petrolio , preannunciato dall'Andamento debole del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha avviato la giornata a quota 65,53, in diminuzione dell'1,02%. Flessione ...