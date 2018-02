Anche Negramaro e Biagio Antonacci tra i super ospiti di Sanremo 2018

Negramaro : ci sono Anche loro nel video del nuovo singolo “La prima volta” : È online il video ufficiale di “La prima volta”, il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (senti cosa ci hanno detto nella nostra video intervista). Il video del nostro nuovo singolo #LaprimaVolta è online da oggi. Il secondo capitolo di una storia che vi vogliamo raccontare! Link in Bio Un post condiviso da Negramaroofficial (@Negramaroofficial) in data: Gen 18, 2018 at ...

Anche Negramaro e The Kolors ospiti a Music - al via dal 4 dicembre : tutti i nuovi nomi : Negramaro e The Kolors sarebbero ospiti a Music, secondo indiscrezioni da parte di Blogo che ne ha rivelato alcune novità. Il programma è pronto a tornare con la conduzione di Paolo Bonolis, con tre puntate al via dal 4 dicembre. Già annunciata la presenza di Marylin Manson, che in questi giorni ha tenuto un concerto in Italia, mentre tra i nuovi nomi compare Anche quello di Noel Gallagher che il 24 novembre ha rilasciato il disco da solista ...

Music : Anche Noel Gallagher - Negramaro - Riki e The Kolors nello show di Paolo Bonolis (Anteprima Blogo) : Ma quanto è affollato il parco ospiti del prossimo spettacolo Musicale di Canale 5 Music condotto da Paolo Bonolis per tre lunedì di seguito dal prossimo 4 di dicembre. Una schiera di personaggi che verranno nello studio 5 di Cinecittà in Roma per interagire con Paolo e parlare della Musica, del loro rapporto con la Musica e per fare ascoltare la loro Musica. Music su Canale5 con Paolo ...