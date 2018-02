Amici 17 Emma a lezione di seduzione con Garrison | mentre Einar

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Parole forti e critiche anche da Paola Turci : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Rudy Zerbi : "Smettila di essere preoccupata della gente" : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Amici 17/ Anticipazioni : la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen : Amici 17, Anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)

L’esito della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - da Emma contro Carmen alla rivincita di Einar : Una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi. La gara è cominciata sabato 20 gennaio e si è conclusa a tre giorni di distanza, nella fascia pomeridiana dedicata, in onda su Canale Cinque. Roberto Casalino ha aperto la puntata pomeridiana di Amici, con l'esibizione in Le Mie Giornate, brano estratto dal nuovo album Errori di felicità. Casalino è autore di grandi singoli di successo per artisti come Marco Mengoni, Emma e Giusy ...

Amici 17/ Carmen ed Emma è tregua? Esito esami riammissione e l'ingresso di Luca Capomaggi : AMICI 17: riprende il daytime del talent show di Maria De Filippi dopo la riammissione di Biondo e di Filippo e dopo la decisione di mandare Vittorio in sfida.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 04:31:00 GMT)

Emma Muscat/ Amici 17 - La cantante dalla Squadra del Ferro passa al Fuoco - “È la scelta migliore!” : Emma Muscat, la cantante di Amici 17 ha voluto cambiare Squadra perché non si trova bene con gli altri allievi del programma, ecco il suo sfogo durante una lezione.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ Anticipazioni : Valentina ed Emma in crisi - via dalla scuola? : Amici 17 , Anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:29:00 GMT)

L’annuncio di Emma ad Amici di Maria De Filippi dopo lo scontro con i compagni : “Non mi sento più a mio agio” (video) : Un annuncio a sorpresa di Emma ad Amici di Maria De Filippi potrebbe cambiare le sorti delle squadre della scuola di Mediaset! Ecco che cosa è successo nel corso dell'appuntamento pomeridiano di venerdì 19 gennaio. La concorrente Emma ad Amici di Maria De Filippi ha incontrato la professoressa Paola Turci in casetta, che ha voluto regalare alla cantante preziosi consigli per affrontare al meglio l'avventura all'interno del talent. La Turci ha ...

Amici 17 : Emma in lacrime con Paola Turci - poi cambia squadra (video) : "Questa sono io" Un confronto a cuore aperto tra Emma e @PaolaTurci. #Amici17 pic.twitter.com/nsCGE8ILO3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Se anche a voi Emma sta facendo venire i brividi mettete un ❤️! #Amici17 pic.twitter.com/GwAn5Gdmem — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Emma o Carmen, voi da che parte state? #Amici17 pic.twitter.com/a3jHQlSIIX — Amici ...

Amici 17/ Maria Fortuna al posto dell'eliminato Mose? La rivalità tra Carmen ed Emma - "colpa" di Einar? : AMICI 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Amici 17 - ESPULSI E PUNIZIONE / Emma attaccata dalle compagne : Grace si difende! : Il provvedimento preso ad AMICI 17 da Maria De Filippi nei riguardi di tutti gli allievi, che aiuteranno i netturbini a ripulire le strade di Roma, ha provocato polemiche.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:35:00 GMT)