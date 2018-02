Amazon | brevettato il braccialetto per controllare tutte le mosse dei dipendenti

: • Amazon: brevetta braccialetto elettronico che monitora lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb… - vdangerio : • Amazon: brevetta braccialetto elettronico che monitora lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb… - applenewsit24 : Amazon ha brevettato un braccialetto che monitora i dipendenti - infoiteconomia : Amazon ha brevettato il braccialetto per monitorare i movimenti dei dipendenti (Everyeye Tech)… - MatteoTriola : #Amazon ha brevettato e introdurrà un #braccialetto elettronico per incrementare l'efficienza dei propri… - Everyeye : Amazon ha brevettato il braccialetto per monitorare i movimenti dei dipendenti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) I lavoratoridovranno essere pronti a scattare durante il momento della consegna fra poco tempo e questo proprio perchè lo stesso colosso dell'e-commerce haunelettronico in grado di velocizzare la ricerca dei prodotti. Sempre più controllati I lavoratori digià da qualche tempo si erano lamentati delle condizioni di lavoro a cui ogni giorno sono obbligati a sottostare, uscì tempo fa anche una ripresa video che filmava esattamente i minuti che i lavoratori dovevano impiegare per cercare la merce e impacchettarla; poco tempo a disposizione per esempio per andare in bagno, anche quello sottoposto a cronometro. Ora, l'ultima novità dell'azienda che è diventata ormai prima in classifica per le vendite online, è stata quella di voler brevettare unwireless che sarebbe in grado die monitorizzare con assoluta precisione dove i ...