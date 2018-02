Amazon brevetta braccialetto elettronico per controllare i movimenti dei lavoratori

Amazon : brevettato il braccialetto per controllare tutte le mosse dei dipendenti Video : I lavoratori #Amazon dovranno essere pronti a scattare durante il momento della consegna fra poco tempo e questo proprio perchè lo stesso colosso dell'e-commerce ha brevettato un braccialetto elettronico in grado di velocizzare la ricerca dei prodotti. Sempre più controllati I lavoratori di Amazon gia' da qualche tempo si erano lamentati delle condizioni di lavoro a cui ogni giorno sono obbligati a sottostare, uscì tempo fa anche una ripresa ...

Amazon brevetta bracciali per monitorare performance dei dipendenti. Scoppia polemica - Gentiloni : “Sfida è qualità” : Un “braccialetto a ultrasuoni” potrebbe consentire ad Amazon di controllare che i dipendenti al lavoro nei suoi magazzini mettano le mani nel posto giusto. Il colosso dell’e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GeekWire, avrebbe già depositato due brevetti con questa tecnologia composta da un emittente (il braccialetto, appunto) e da un ricevitore, che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano ...

Pd - Gentiloni 'Sfida è lavoro qualità - non il braccialetto' brevettato da Amazon : Il premier Paolo Gentiloni commenta la decisione di Amazon nel corso del suo intervento a Roma alla Città dell'altra Economia con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti incontrando i ...

Amazon brevetta braccialetti per monitorare i dipendenti. Scoppia polemica - Gentiloni : “Lavoro sia di qualità” : Un “braccialetto a ultrasuoni” potrebbe consentire ad Amazon di controllare che i dipendenti al lavoro nei suoi magazzini mettano le mani nel posto giusto. Il colosso dell’e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GeekWire, avrebbe già depositato due brevetti con questa tecnologia composta da un emittente (il braccialetto, appunto) e da un ricevitore, che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano ...

Amazon brevetta braccialetto per tenere traccia dei magazzinieri : New York, 1 feb. , askanews, Un braccialetto per tenere traccia in tempo reale della posizione dei dipendenti nei magazzini e persino dei movimenti delle loro mani. È quello che ha brevettato Amazon e ...

Amazon brevetta il braccialetto elettronico che tiene traccia dei magazzinieri : New York, 1 feb. , askanews, Un braccialetto per tenere traccia in tempo reale della posizione dei dipendenti nei magazzini e persino dei movimenti delle loro mani. È quello che ha brevettato Amazon e ...

Amazon brevetta il braccialetto elettronico per i dipendenti : Un computer da polso permetterà di rendere più rapida l'individuazione dei prodotti da impacchettare e spedire ai clienti. Si scatenano le polemiche

Amazon : brevettato il braccialetto per controllare tutte le mosse dei dipendenti : I lavoratori Amazon dovranno essere pronti a scattare durante il momento della consegna fra poco tempo e questo proprio perchè lo stesso colosso dell'e-commerce ha brevettato un braccialetto elettronico in grado di velocizzare la ricerca dei prodotti. Sempre più controllati I lavoratori di Amazon già da qualche tempo si erano lamentati delle condizioni di lavoro a cui ogni giorno sono obbligati a sottostare, uscì tempo fa anche una ripresa video ...

Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “guidare” i dipendenti : è polemica : Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “guidare” i dipendenti: è polemica L’intento è quello di “aiutare” i lavoratori a rintracciare la merce al più presto, ma si temono le potenzialità di controllo Continua a leggere L'articolo Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “guidare” i dipendenti: è polemica sembra essere il primo su NewsGo.

Amazon brevetta il braccialetto elettronico che controlla i lavoratori : scoppia la polemica : «Il colosso dell'e-commerce mondiale è tristemente abituato a trattare i propri operai come fossero automi, questo non potrà mai essere un modello di lavoro accettabile per nessuna azienda al mondo». ...

Amazon brevetta bracialetto per monitorare merce e dipendenti : E' stato ideato per velocizzare la ricerca dei prodotti stoccati nei magazzini da parte dei dipendenti

Amazon brevetta un braccialetto per controllare ordini e lavoratori : (Foto: Getty Images/Emanuele Cremaschi) Amazon potrebbe dotare i propri addetti alla logistica di un braccialetto elettronico con il quale trasmettere ordini e velocizzare le operazioni di consegna. Il computer da polso, brevettato dalla multinazionale dell’ecommerce, guiderà i dipendenti verso i prodotti che dovranno impacchettare e rendere disponibili per la consegna. Il sito Geek Wire ha ricostruito il funzionamento del braccialetto. ...

Amazon brevetta un braccialetto per monitorare con precisione i movimenti dei dipendenti : È stato ideato per velocizzare la ricerca dei prodotti stoccati nei magazzini da parte dei dipendenti il nuovo braccialetto wireless della Amazon, appena brevettato. È in grado di monitorare con precisione i movimenti dei dipendenti, vibrando per guidarli nella giusta direzione. Secondo quanto scrive GeekWire (sito di notizie sulla tecnologia americana), che ha visionato il prototipo, due sarebbero gli scenari possibili, nella ...

Amazon brevetta un braccialetto elettronico : così controllerà merce e dipendenti : Trasmette gli ordini al polso dei lavoratori pronti a scattare per la consegna. Ma sorgono dubbi sulla privacy