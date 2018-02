Allerta meteo Lombardia | codice giallo per rischio neve

Allerta meteo Emilia-Romagna : piogge e vento in arrivo - si abbassa la quota neve : “Nella giornata di oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di Allerta mento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24 ore. La quota neve resta superiore a 1300 m. Nel corso della giornata di domani venerdì 2 febbraio si prevedono condizioni Meteo rologiche perturbate sul territorio regionale, associate ai seguenti fenomeni: piogge e rovesci: – di moderata intensità nelle zone di Allerta mento A, B, C ...

Allerta meteo Toscana : in arrivo da stasera piogge e temporali : Marcato peggioramento delle condizioni Meteo in arrivo in Toscana a partire da stasera: la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla su tutta la regione per rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 febbraio. Nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di temporali sulle province meridionali tra il ...