Alle 21 in diretta con Nerding After Dinner e un gioco a sorpresa

Alle 15 non perdetevi la diretta in compagnia di Fortnite : Nato come una sorta di incontro tra meccaniche survival e elementi alla Minecraft, Fortnite è diventato nel corso dei mesi un pilastro di un genere sempre più in crescita anche e soprattutto grazie al fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds. Stiamo ovviamente parlando dei battle royale.Quest'oggi vi proponiamo una diretta in compagnia proprio di Fortnite, ultima fatica di Epic Games che recentemente ha ricevuto una nuova patch. Nel caso in cui ...

Tottenham-Manchester United in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dAlle 21 : formazioni ufficiali Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane. Manchester United , 4-2-3-1, : De Gea; Valencia, Smalling, Jones, ...

La diretta del calciomercato : Alle 23 si chiude - Diretta aggiornata Alle 19 : 57 del 31 gennaio 2018 : 19:57Chievo, finalmente Giaccherini. Garritano al Carpi,19:46Tottenham, colpo Lucas Moura dal Psg,19:41Genoa, ufficiale l'arrivo di Daniel Bessa,19:35Samp, Belec dà il cambio a Puggioni,18:46Genoa, ...

Milan-Lazio di Coppa Italia - formazioni e diretta dAlle 20.45 : Milano, 31 gennaio 2018 - Tre giorni dopo la sfida 'incriminata' per il gol di mano di Cutrone, Milan e Lazio si ritrovano una di fronte all'altra sul prato di San Siro. Questa sera , ore 20.45, va ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus : formazioni ufficiali e diretta dAlle 20.45. Dove vederla in tv : TORINO - Semifinale d'andata di Coppa Italia , l'appuntamento è per stasera, ore 20.45, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia: va in scena Atalanta - Juventus . Tornerà in campo Buffon dopo l'infortunio.

Atalanta-Juventus - dAlle 20.45 La Diretta Gasperini sogna l'impresa : In un Atleti Azzurri d'Italia tutto esaurito va in scena l'atto di andata della semifinale tra l'Atalanta e la Juventus campione in carica. Per i bergamaschi, grazie al successo sul campo del Napoli ...

Atalanta-Juventus di Coppa Italia - formazioni e diretta dAlle 20.45 : Bergamo, 30 gennaio 2018 - La prima semifinale d'andata della Coppa Italia 2017/18 vedrà affrontarsi questa sera , ore 20.45, Atalanta e Juventus allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. I bergamaschi si ...

DIRETTA / Brno Ravenna (risultato live 0-2) streaming video e tv : 3^ set (ChAllenge Cup) : DIRETTA Brno Ravenna: info streaming video e tv. I romagnoli volano in Repubblica ceca per vincere e chiudere la qualficazione ai prossimi quarti di finale della Challenge cup. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:53:00 GMT)

