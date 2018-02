ALEX | IL FIGLIO SEGRETO DI PIPPO BAUDO Sono molto fortunato perché ho avuto due

ALEX - figlio segreto di Pippo Baudo/ "Nessun rancore verso mio padre ma lo shock rimane" : Alex Baudo, il figlio segreto del popolare conduttore tv Pippo: come ha scoperto la verità sul suo vero padre, la reazione e qual è il loro attuale rapporto.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Uomini e Donne/ ALEX Migliorini e Alessandro D'Amico : "Pronti a un figlio e il GF Vip 3!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alex Migliorini e Alessandro D'Amico confessano: "Ci piacerebbe avere un bambino e partecipare al Grande Fratello Vip 3!"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Coppia dell'acido - il figlio è adottabile/ Martina Levato e ALEXander Boettcher : la conferma della Cassazione : Coppia dell'acido, la Cassazione si è espressa sul destino del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher confermando la sua piena adottabilità: delusione per l'ex bocconiana.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Coppia dell’acido - la Cassazione conferma adottabilità del figlio di Martina Levato e ALEXander Boettcher. Ricorsi rigettati : Sono stati respinti i Ricorsi di Martina Levato e Alexander Boettcher, la Coppia responsabile delle aggressioni avvenute con l’acido a Milano. La Cassazione ha confermato l’adottabilità del bambino nato dalla relazione tra i due. I giudici della Suprema Corte hanno respinto anche i Ricorsi dei nonni materni del bambino che si proponevano come adottanti, dando torto, di fatto, al procuratore generale. “I figli non si tolgono ...

Coppia dell’acido - adottabile il figlio di Martina Levato e ALEXander Boettcher : La Corte di Cassazione ha deciso per l’adottabilità del piccolo, nato ad agosto 2015, respingendo i ricorsi dei nonni che si proponevano come adottanti. I genitori sono in carcere per aver sfigurato due giovani nel 2014

Pino Daniele/ Il figlio ALEX : “Suonare per lui era una missione - il codice per comunicare il sentimento” : Alex Daniele, il figlio di Pino ricorda il padre a tre anni dalla sua morte e parla della Fondazione creata in suo onore, tutte le novità in attesa del concerto allo Stadio San Paolo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:17:00 GMT)

Tre anni dall'addio a Pino Daniele - il figlio ALEX : per me è ancora qui : 'Mi manca soprattutto il dialogo, quello sulle nostre frequenze, legato ad un certo tipo di linguaggio prettamente partenopeo, dove spesso bastava una parola o un'espressione idiomatica per ...

ALEX Britti / La compagna Nicole e il figlio Edoardo (Concerto di Natale) : Alex Britti sarà fra i big italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:09:00 GMT)

Figlio di Martina Levato e di ALEXander Boettcher - "nonni idonei a crescerlo" : Il Comune di Milano ha chiesto alla Suprema Corte di respingere la richiesta dei familiari del bimbo

Il figlio di Martina e ALEX deve stare con i nonni materni (Pg Cassazione) : Milano, 30 nov. (askanews) deve essere affidato ai nonni materni il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher, condannati per una serie di aggressioni con l'acido compiuti a Milano tra il ...

"Affidare ai nonni materni il figlio di Martina e ALEX". Il Pg della Cassazione chiede di revocare l'adottabilità : 'I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato, e anche se Alexander Boettcher e Martina Levato sono responsabili di crimini raccapriccianti, dare in adozione il loro figlio equivarrebbe a una non consentita operazione di genetica familiare, come se il piccolo fosse nato con una macchia. I nonni materni sono idonei a crescerlo e ne hanno diritto". Così il Pg ...

Aggressioni con l’acido : «Date il figlio di Martina e ALEX ai nonni materni» : «I nonni materni sono idonei a crescerlo e ne hanno diritto». Devono essere dunque i genitori di Martina Levato, secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione Francesca Ceriani. Questa la richiesta arrivata dopo due gradi di giudizio che avevano dichiarato il piccolo adottabile. La famiglia di Martina Levato ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo di dichiarare illegittima la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano nel marzo ...

Coppia dell'acido - il pg della Cassazione : 'Affidare il figlio di Martina e ALEX ai nonni materni' : 'I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi, ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato'. Così il pg della Cassazione Francesca Ceriani ha chiesto di affidare ai nonni materni il ...

Coppia dell’acido - pg Cassazione : “Figlio di Martina Levato e ALEXander Boettcher ai nonni. Revocare adottabilità” : I giudici di primo e seconfdo grado avevano confermato l’adottabilità del figlio Martina Levato e Alexander Boettcher, condannati per le aggressioni con l’acido. Oggi da Roma invece l’accusa chiede che si scelga una strada diversa per il piccolo che ha compiuto due anni ad agosto: affidarlo ai nonni. “I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato, e anche se ...