Al via la giunta straordinaria Coni

Ricostruzione - la giunta regionale preadotta la legge Al via ora gli incontri di partecipazione : PERUGIA Su proposta della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, la giunta regionale ha preadottato il disegno di legge per la Ricostruzione post sisma 2016. Sul provvedimento si aprirà la ...

Rifiuti Roma - scontro Comune-Regione. Assessora M5s : “Ritardi dovuti a giunta Zingaretti. Spero via libera Abruzzo” : Dopo le accuse a distanza tra la sindaca di Roma e il presidente della Regione Emilia Romagna, ora la polemica Rifiuti riapre lo scontro tra Campidoglio e Regione Lazio. In attesa che dall’Abruzzo arrivi il via libera per accogliere i Rifiuti della Capitale, l’assessore all’Ambiente M5s Pinuccia Montanari ha scritto su Facebook dicendo che, i rallentamenti sono dovuti alla giunta regionale Pd: “Facciamo chiarezza. Tutti ...

via libera Giunta Lazio a piano dimensionamento scuola 2018/19 : Roma, 28 dic. (askanews) La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente con delega alla scuola Massimiliano Smeriglio, il piano di dimensionamento scolastico 2018/2019. 'Con l'...

Palermo : via libera giunta a rotazione dirigenti : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Palermo al provvedimento che ridefinisce l'assetto organizzativo delle aree e dei servizi dirigenziali del Comune con la conseguente rotazione dei dirigenti. "Una riorganizzazione e rotazione - ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando

Al via "Vigilant Ace" - maxi-esercitazione militare congiunta Usa-Corea del Sud : La Corea del sud e gli Stati Uniti hanno dato il via a importanti esercitazioni aeree congiunte nel Pacifico, manovre definite da Pyongyang come una "provocazione totale".Le manovre, denominate "Vigilant Ace", mettono in campo per cinque giorni circa 230 aerei, fra cui dei caccia F-22 Raptor, e decine di migliaia di soldati. Secondo fonti sudcoreane non ancora confermate, gli Usa potrebbero partecipare anche con i bombardieri a lungo raggio ...

Usa-Corea del Sud - al via maxi esercitazione congiunta : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato la più grande esercitazione militare congiunta delle proprie forze aeree mai intrapresa nella storia dei due Paesi, con centinaia di velivoli e una ...

Usa-Corea del Sud - al via maxi esercitazione congiunta : è la più grande mai compiuta : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato la più grande esercitazione militare congiunta delle proprie forze aeree mai intrapresa nella storia dei due Paesi, con centinaia di velivoli e una ventina di jet 'invisibili'. L'operazione nei cieli della penisola coreana, denominata Vigilant Ace, durera' 5 giorni

Corea del Nord : al via la maxi esercitazione congiunta USA-Corea del Sud : Al via oggi nuove e più ampie esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, a meno di una settimana dall’ultimo lancio missilistico della Corea del Nord. Le manovre, in programma già prima del test NordCoreano, vedono impiegati oltre 230 aerei e 12mila militari e sono le più imponenti finora realizzate congiuntamente dai due paesi. Solo ieri, Pyongyang aveva alluso alle nuove esercitazioni parlando di provocazione che ...

Sicilia - Musumeci lascia Salvini fuori dalla giunta. La Lega : senza assssori - via dalla maggioranza : Noi abbiamo una prospettiva diversa e come Lega avremmo apportato un'immagine e una linea politica differente'. 'In giunta? Saremmo stati delle sentinelle - conclude Attaguile -. Invece questi metodi ...