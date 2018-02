Aeronautica Militare | avviso di fenomeni intensi | forte maltempo in arrivo fra oggi e

Avviso dell'Aeronautica Militare : fenomeni intensi per le prossime ore al Nord-Ovest : Una perturbazione atlantica apporterà oggi maltempo al Nord-Ovest, in particolar modo in Liguria con precipitazioni anche intense. Il servizio meteo dell'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso...

Open day dell'Accademia dell'Aeronautica Militare : Pozzuoli (Na), 23 gen. (askanews) Il prossimo 1° febbraio ci sarà l'Open Day dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l'Istituto ...

Toscana - concorso letterario per 80 anni Aeronautica Militare : Firenze, 17 gen. (askanews) In occasione dei festeggiamenti per celebrare gli 80 anni di presenza dell'Aeronautica Militare sul territorio toscano, l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA ...

Anche a Brindisi l’ENAV subentra all’Aeronautica Militare per la gestione del servizio meteorologico : Dopo quelli di Roma Ciampino, Verona Villafranca e Treviso, Anche nell’aeroporto di Brindisi la societa’ Enav, fornitore di servizi di navigazione aerea, e’ subentrata all’Aeronautica Militare nella fornitura del servizio meteorologico in poco piu’ di tre anni, a seguito del transito degli altri servizi di navigazione aerea sui medesimi aeroporti. Il passaggio, come i precedenti, e’ avvenuto nell’ambito ...

Avviso di fenomeni intensi dell'Aeronautica Militare : venti forti su molte regioni : L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni intensi rivolto in particolare ai venti forti previsti nelle prossime ore. Ecco il bollettino dettagliato: MESSAGGIO DI fenomeni intensi EMESSO...

L'Aeronautica Militare conferma l'esistenza degli Ufo - ma li chiama Ovni Video : #Ufo è l'acronimo dell'espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato, con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Il termine fu coniato dall'Air Force americana nel 1952 per indicare quegli oggetti volanti che rimangono senza una spiegazione nonostante il parere degli ...

Ufo - la mappa degli extra-terresti in Italia. Il dossier dell'Aeronautica Militare : dove li hanno visti : Nell'immaginario collettivo l'acronimo Ufo (Unknown flying object, ovvero oggetto volante non identificato, conosciuto da tutti) è sinonimo di extraterresti. Di alieni, se preferite. Ma nel linguaggio della burocrazia italiana, nel caso specifico dell'Aeronautica militare, il termine in uso è Ovni:

L’Aeronautica Militare segnala avvistamenti di Ufo : 3 in Veneto e 1 in Emilia Romagna : Nel 2016 sono stati segnalati dall’Aeronautica militare 4 avvistamenti di Ufo: 3 in Veneto e uno in Emilia Romagna. Se un oggetto misterioso intercettato non sia un aereo tracciato dai radar, un pallone sonda o un fenomeno noto, è classificato…Continua a leggere →