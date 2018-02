Accordo storico | il Vaticano coinvolto nella nomina dei vescovi cinesi

Acqua : Raggi - Accordo storico su Peschiera-Le Capore - vittoria per i cittadini e per l’ambiente : Dopo 20 anni di immobilismo abbiamo risolto l’annosa questione delle fonti del Peschiera-Le Capore. Abbiamo trovato un accordo storico con il quale vengono riconosciuti ai Comuni della provincia di Rieti (Ato3) 224 milioni di euro in 30 anni per la salvaguardia ambientale delle sorgenti. Per i primi 2 anni saranno dovuti da Ato2 ad Ato3 […] L'articolo Acqua: Raggi, accordo storico su Peschiera-Le Capore, vittoria per i cittadini e per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Le due Coree sfileranno unite! Accordo storico tra Nord e Sud : Le due Coree sfileranno insieme durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la notizia più importante che arriva da Panmunjom (villaggio sul confine tra i due Stati, qui venne firmato l’armistizio nel 1953) dove le delegazioni del Nord e del Sud si sono incontrate. Si tratta di un Accordo storico, espressione di un clima di distensione tra le due Nazioni e di una pace possibile. Le due ...

Pubblica amministrazione : trovato lo storico Accordo Video : Nella notte tra venerdì e sabato è arrivato lo storico accordo tra sindacati e Governo per la #Pubblica amministrazione. Tante le novita', ma soprattutto arriva dopo ben dieci anni l'aumento dei stipendi. Esulta con un tweet il Presidente del Consiglio, Gentiloni. Ma non si risparmia nella sua euforia anche la ministra Marianna Madia. Lo storico accordo Dopo anni, viene finalmente trovato un accordo storico tra Governo e sindacati per sbloccare ...

Riforma pensioni - Madia : Accordo storico - novità importanti - bene Gentiloni Video : Mentre si resta in attesa di risposte da Palazzo Chigi sulla proroga di #Opzione Donna al 2018 dopo l'inizio dello sciopero della fame a staffetta [Video] lanciato su Facebook, a dire la sua oggi sulla fase due della Riforma #pensioni è la ministra alla Pubblica amministrazione e Semplificazione Marianna Madia Pd. Nulla però ha detto la ministra sulla pensione anticipata rosa in regime sperimentale solo per alcune ma non per tutte. Un elogio in ...

Artico - raggiunto storico Accordo internazionale di protezione dalla pesca : Grazie ai milioni di persone di tutto il mondo che hanno sostenuto la campagna Save the Arctic, quest'area unica sarà al sicuro dalle attività di pesca distruttiva - Così Jon Burgwald di Greenpeace ...