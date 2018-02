Absentia | la nuova serie thriller che intriga senza stupire

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Nel primo episodio di, ladistribuita dal 2 marzo su Amazon Prime Video, c’è una bellissima scena in cui una moglie gioca nell’acqua di un lago con il figlio piccolo e il marito, ma appena la telecamera sprofonda nell’acqua vediamo la stessa donna affogare rinchiusa in un terribile acquario. Una scena molto significativa perché mette in gioco subito i due temi principali della, l’elemento dell’affogamento e quello della duplicità, e introduce in modo fondamentale la protagonista. Al centro di questi dieci episodi, infatti, troviamo la detective dell’Fbi Emily Burke, interpretata da Stana Katic, attrice americana di origini israeliane divenuta famosa per lacomedy-crime Castle e che ora cerca di affrancarsi da quel ruolo con una recitazione decisamente più drammatica. La donna scompare misteriosamente e viene ...