A un anno dall' accordo con la Libia ancora migliaia di persone intrappolate nei

A partire dalla stagione 2018 di Formula 1 non ci saranno più le ragazze sulla griglia di partenza : La società che organizza il campionato mondiale di Formula 1 ha fatto sapere che, a partire dalla stagione 2018, non ci saranno più le cosiddette “grid girls” ai Gran premi. Le “grid girls” sono le giovani donne che, soprattutto prima dell’inizio The post A partire dalla stagione 2018 di Formula 1 non ci saranno più le ragazze sulla griglia di partenza appeared first on Il Post.

Chirurghi in fuga dall’Italia? Il dibattito – “No - le cose stanno cambiando”. “Sì - saremo costretti a importarli” : “No, non è vero che se uno vuole fare il chirurgo in Italia deve aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria”. Parte da questa considerazione il professor Marco Montorsi, presidente della Società Italiana di Chirurgia, rispondendo ad un articolo apparso su ilfattoquotidiano.it in cui Matteo Frasson raccontava la sua esperienza di chirurgo a Valencia, in Spagna. “Certo, il blocco del turn-over in tutto il Paese, anche in ambito ...

Varie TEDxTORINO. La giornata delle idee che cambieranno il mondo 4 Febbraio 2018 Teatro Valdocco Dalle 14 : Collegamento in streaming e poi la pubblicazione sul portale internazionale di TED , www.ted.com , , che porta in rete le idee che cambieranno il mondo.

Riciclaggio - arrestate 20 persone : “Hanno reimpiegato 18 milioni di denaro sporco ottenuto dalla comunità cinese” : denaro sporco dalla comunità cinese e proventi del traffico di droga. Un Riciclaggio internazionale per 18 milioni di euro. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia che dispone l’arresto di 20 persone, nonché l’obbligo di dimora con interdizione dall’esercizio di attività professionali o ...

"Le sigarette elettroniche sono dannose per il Dna". I risultati dei test sui topi condotti dalla NYU : Non sono innocue come si pensa. Le sigarette elettroniche possono infatti danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito della loro sicurezza è uno studio nella New York University, condotto su topi e su cellule umane. Ma gli esperti sono divisi e per alcuni di essi le e-gig restano un'alternativa valida al fumo di sigaretta.Sulla rivista dell'Accademia americana ...

I titoli finanziari non hanno nulla da temere dalla FED... : Tuttavia, teniamo a mente che la capacità di una banca centrale di aumentare i tassi rappresenta un voto di fiducia rispetto alla resilienza dell'economia di un Paese. Stiamo assistendo ad un'...

MotoGP - Andrea Dovizioso sorpreso dalla nuova Ducati : “Siamo riusciti a migliorare la base buona dell’anno scorso” : Secondo alle spalle di Daniel Pedrosa nel primo giorno di test a Sepang (Malesia), Andrea Dovizioso è soddisfatto ed anche un po’ sorpreso dalla facilità di aver trovato il feeling giusto con la nuova Ducati GP18. “Sono molto contento del primo giorno. Stamattina le condizioni non erano buonissime, poi io stanotte ho dormito solamente tre ore, quindi non ero molto in forma e siamo stati fortunati a non partire subito con ...

Le ricette della domenica : come si fanno le frittelle di Carnevale dalla laguna di Venezia : Ci siamo: il 27 gennaio in laguna, nel cuore di Venezia, ha avuto ufficialmente inizio il Carnevale, che si aprirà con una scenografica cerimonia su acqua a Rio di Cannaregio, uno dei canali più importanti della città, e proseguirà con feste ed eventi a tema fino al 13 febbraio.LEGGI ANCHECosa mangeremo nel 2018? I food trend virano verso la salute Oltre all’usanza di vestirsi in costume e indossare la maschera (le maschere Veneziane sono ...

Libia : forte aumento del valore del dinaro dall'inizio dell'anno : ... sono diversi i motivi dietro al recente "boom" del dinaro libico: la prospettiva delle elezioni che si terranno entro la fine dell'anno, ponendo fine alla divisione politica che molti vedono come la ...

Roma - detenuta si toglie la vita a Rebibbia : si tratta del quinto suicidio dall'inizio dell'anno : detenuta a Rebibbia si è tolta la vita. Si tratta del quinto suicidio in un complesso penitenziario dall'inizio dell'anno. Lo rende noto Marta Bonafoni, consigliera uscente candidata nella Lista ...

I prodotti tipici italiani? Hanno il gusto di bufale (create dalla pubblicità) : La cucina italiana mitizzata in tutto il mondo non esiste. O meglio, è una creazione recente, tutt'al più degli anni Settanta. Un'invenzione di marketing territoriale decisamente riuscita ma che nasconde tradizioni prodotte in kit come una credenza dell'Ikea, narrazioni suggestive ma vere come la favola di Pinocchio. È la tesi scioccante del libro «Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing nei prodotti ...

Dagli esclusi dalle parlamentarie a Cinque stelle stanno per partire le diffide : A tre giorni dal deposito delle liste elettorali, la partita delle parlamentarie del Movimento Cinque stelle non sembra essersi ancora chiusa. Non solo alla luce dei candidati 'traslocati' da un collegio all'altro o cancellati del tutto dal primo elenco pubblicato ufficialmente sul blog. Dal comitato #Annullatetutto, che rappresenterebbe circa 500 persone, starebbero infatti per partire, secondo quanto si apprende, le prime ...

Roma - donna investita dalla metro : è stata spinta - un uomo ripreso in un video mentre fugge. Le hanno amputato una mano : Una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso un uomo spingere la donna 47enne peruviana sui binari della metro alla stazione Eur Fermi a Roma. L'uomo si sarebbe poi allontanato tra la folla di...