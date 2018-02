90 Special | il ritorno de I Ragazzi Italiani | video e curiosità

DANIELE BOSSARI - 90 Special / La gioia del conduttore per il ritorno in tv. Svelata la data delle nozze : DANIELE BOSSARI, ospite della prima puntata di 90 SPECIAL, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:44:00 GMT)

Standing ovation per Fiorello a 90 Special in Sì o no ritrova Nicola Savino per il ritorno in tv (video) : Scatta la Standing ovation per Fiorello a 90 Special. Annunciato come ospite a poche ore dalla messa in onda della diretta, Rosario Fiorello ha raggiunto lo studio con la sua celebre Sì o no, cantata rigorosamente in playback. Per il suo ritorno in tv, Fiorello ha voluto un ingresso in stile karaoke con i sottotitoli di un brano che in molti dimostrano ancora di conoscere. La sua presenza a 90 Special era comunque immancabile, soprattutto ...

Uomini e Donne oggi : nasce una coppia - un ritorno Speciale : oggi Uomini e Donne: Anna e Carlo lasciano lo studio insieme Il Trono Over la fa da padrone anche oggi, 12 Gennaio 2018. Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata, questa volta all’insegna dell’amore e non delle solite discussioni. Dopo il piccolo diverbio tra Annamaria e il resto dello studio, la dama […] L'articolo Uomini e Donne oggi: nasce una coppia, un ritorno speciale proviene da Gossip e Tv.

Speciale Sanremo : il ritorno dei Decibel di Ruggeri : I Decibel tornano a Sanremo dopo 28 anni e dopo che il loro leader Enrico Ruggeri ne ha vinti due di Festival. La prima volta che li ho incontrati è stato il 16 ottobre 1978 in un cinema di Milano dove, davanti a poche decine di persone, si è esibito Adam & The Ants. I Decibel erano suoi supporter. Io ero lì anche per cercare di vendere qualche mia fanzine Red Ronnie’s Bazar. Guardavo con diffidenza questo ragazzo pallido, anche perché ...

Capodanno 2018 ad Asti con Elisa : il ritorno a Collisioni con un brindisi Speciale : Capodanno 2018 ad Asti con Elisa segna il ritorno dell'artista di Monfalcone sul palco di Collisioni. L'occasione è quella dell'ultimo dell'anno, per il quale è stato organizzato un concerto gratuito in Piazza Alfieri. Il live sarà accompagnato da un brindisi speciale con le specialità del luogo. Si allunga con un nuovo nome la lista dei concerti di Capodanno con il quale si saluterà il vecchio anno per accogliere quello nuovo. Dopo Mantova, ...

Il ritorno dell'eroina nelle nostre città : lo Speciale di Sky TG24 - : L'approfondimento affronta tre casi-limite: il "bosco dello spaccio" nel quartiere di Rogoredo a Milano, le piazze dello spaccio di Roma e l'aumento del consumo nella Bassa Bergamasca, per raccontare ...

Droghe - il ritorno dell’eroina : consumo in crescita e microdosi a 5 euro. Lo Speciale questa sera su Sky TG24 : Un vero e proprio fenomeno sociale, che sta assumendo dimensioni sempre più importanti. È il ritorno dell’eroina, il cui consumo in Italia ha ripreso a crescere, con una grande diffusione anche tra i giovanissimi. Sky TG24 approfondisce questo allarmante trend nello speciale “Il ritorno dell’eroina”, in onda questa sera, 25 novembre 2017, alle 23 e in replica lunedì 27 novembre alle 21. Lo speciale, condotto da Alessio Viola, spiega – anche ...

