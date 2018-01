8 cose da fare per favorire il sonno

"Sono un minimalista e ho rinunciato a tutto. La mia ricchezza è nel fare a meno delle cose" : "Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno". Così scriveva Henry David Thoreau nel suo libro "Walden ovvero Vita nei boschi". E lo scriveva nel 1854. Oggi, questa massima, che ha più di 150 anni, è ancora viva e vegeta, ed è praticata da tante persone sparse nel mondo che la società odierna definisce "minimalisti". Un termine utilizzato e applicato dal giapponese ...

Le cose che puoi fare per mangiare sano nel 2018 : Cosa fare per trasformare in realistici gli obiettivi del 2018 soprattutto quando si parla di dieta e di alimentazione sana? Tra una tentazione e l’altra, e la necessità di una motivazione molto solida, il fallimento è sempre dietro l’angolo. Uno studio del 2012 ha evidenziato che per il 50% degli americani intervistati è addirittura meno faticoso fare la dichiarazione dei redditi che pensare di mangiare bene. Ecco perché invece di ...

Non riesci a dormire? Fare la lista delle cose da fare può aiutare : Chi soffre d’insonnia comprende benissimo quanto riuscire a dormire, la notte, può essere complicato, costringendo spesso a rigirarsi nel letto per ore o alzarsi più volte per tentare di conciliare il sonno, azione che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria impresa. Una cosa del genere, purtroppo, può accadere anche a quei fortunati che non hanno mai sofferto d’insonnia, magari a causa di preoccupazioni personali o di ...

Scrivere una lista di cose da fare prima di andare a letto favorisce il sonno : Indietro 17 gennaio 2018 Roma – Ultime ricerche hanno dimostrato che Scrivere una lista di cose da fare prima di mettersi a letto, potrebbe favorire il sonno. I ricercatori, hanno chiesto a 57 studenti universitari di Scrivere una lista di cose svolte durante la settimana, o di cose che avrebbero dovuto fare nella settimana o […] L'articolo Scrivere una lista di cose da fare prima di andare a letto favorisce il sonno sembra essere il primo ...

Incidente sul lavoro - operaio Lamina : "L'azienda ha sempre cercato di fare le cose per bene" : "Io non so chi doveva pulire. Era appena stata fatta la manutenzione per i forni. Comunque è un'azienda che ha sempre cercato di rispettare tutti i diritti". Così Pasquale, un operaio della Lamina, ...

Deneuve - Berlusconi : 'Ha detto cose sante - fare la corte non è un'offesa' : 'Catherine Deneuve ha detto cose sante': lo ha affermato Berlusconi a 'Porta a Porta', commentando la lettera-appello dell'attrice francese in cui scrive: 'Lasciamo agli uomini la libertà di ...

Berlusconi sul caso Weinstein : “Deneuve ha detto cose sante - fare la corte non è un’offesa” : “Catherine Deneuve ha detto cose sante”. Silvio Berlusconi interviene sul caso Weinstein durante la registrazione di Porta a Porta, che andrà in onda stasera su Rai1, e commenta così la lettera-appello dell’attrice francese in cui ha scritto “Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci”. L’ex premier, lungi dallo schierarsi al fianco della campagna MeToo, nata dopo le denunce a Hollywood contro le molestie ...

Berlusconi : «Deneuve ha detto cose sante - fare la corte non è un’offesa. Via Fornero? No - alcune cose vanno tenute» : L’attrice aveva detto: «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci». L’ex premier su Maroni: «Pensavo volesse lasciare la politica per cambiare vita...»

cose da fare dopo le feste : detossificare! : Le feste insieme alle continue tentazioni di dolci e veleni bianchi sono già terminate da un po’ di giorni, adesso è arrivato il momento di liberare il corpo dalle tossine e dal carico eccessivo di zucchero assunto. Come fare...

Macron a Roma - vede Mattarella e Gentiloni : 'Continueremo a fare grandi cose con l'Italia' : Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini hanno visitato la Domus Aurea di Roma, come seconda tappa dell'agenda della ...

Huawei Mate 10 Lite le cose che non bisogna fare : Huawei Mate 10 Lite le cose che non dovete fare con il telefono Android per non rompere lo smartphone Huawei Mate 10 Lite.

Vacanze di Natale - 7 cose da fare se resti in città con i bimbi : Se non siete di Milano, sicuramente anche nella vostra città o in quelle vicine troverete degli spettacoli adatti a tutta la famiglia. SCULTURE DI LEGO (ROMA) Fino al 28 gennaio, al Palazzo degli ...

Alessia Marcuzzi e il post per Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : 'Sai fare le cose meglio di me' : MILANO - L' Isola dei Famosi sta per partire e Alessia Marcuzzi ha voluto fare una dedica social al suo nuovo inviato, Stefano De Martino , che per il ruolo ha battuto la concorrenza di Daniele ...

cose da fare ad Alanya - perla della costa turca : Alanya offre anche una vasta gamma di opportunità di divertimento "tradizionale", come spettacoli musicali o discoteche; e anche le famiglie potranno trovarsi a loro agio, ad esempio nel parco ...