50 anni di Special Olympics

Sessantotto - un anno indimenticabile. Micromega celebra il 50° anniversario con un numero speciale : Tra il materiale riproposto, la cronaca della famosa battaglia di Valle Giulia apparsa sull' Espresso ; il dibattito tra i leader internazionali del movimento - tra cui spicca il francese Daniel Cohn-...

Sessantotto - un anno indimenticabile. Micromega celebra il 50° anniversario con un numero speciale : Micromega celebra il Sessantotto. Nel cinquantesimo anniversario di quell'anno rivoluzionario, la rivista diretta da Paolo Flores D'Arcais uscirà con un numero speciale – composto da due volumi inseparabili – ricco di testimonianze e di preziosi materiali d'archivio.Micromega ha raccolto i ricordi di illustri personalità, italiane e straniere, su quella indimenticabile stagione. Un'ampia sezione è infatti ...

Raf a 90 Special celebra gli anni ’90 con un brano del 2001 : video in Infinito : Raf a 90 Special celebra i mitici anni '90 con un brano del 2001. Nicola Savino ha più volte ribadito come il programma abbracci un arco di tempo più ampio, che si estende dalla caduta del muro di Berlino (1989) fino all'entrata dell'Euro (2002). Non errore, quindi, ma una scelta voluta che comunque stupisce, se si considera il repertorio musicale puramente anni '90 di Raffaele Riefoli. Relegato a dopo la mezzanotte, Raf ha quindi cantato ...

90 Special – Terza puntata del 31/01/2018 – Gli anni 90 rivivono su Italia 1 con Nicola Savino. Gli ospiti. : Negli Anni 90 si celebravano gli Anni 70 con Anima mia. Negli Anni 2000 si celebravano gli Anni 80 con La notte vola e Mitici 80. Negli Anni 2010 si celebreranno gli Anni 90. E ciò non può che essere fatto sulla Rete che, in quel decennio, ha vissuto il suo periodo d’oro, con produzioni, serie TV e anime che ancora oggi sono vissuti come fenomeni di culto da un’intera generazione di […] L'articolo 90 Special – Terza ...

BMW festeggia 15 anni di SciAbile e accelera su Specialmente : ... di interazione e di crescita che aiutino a superare barriere fisiche, culturali e sociali, a partire proprio da SciAbile che, per lo stesso Zanardi, rappresenta "l'essenza di ciò che lo sport, ...

90 Special – Terza puntata del 31/01/2018 – Gli anni 90 rivivono su Italia 1 con Nicola Savino. Gli ospiti. : Negli Anni 90 si celebravano gli Anni 70 con Anima mia. Negli Anni 2000 si celebravano gli Anni 80 con La notte vola e Mitici 80. Negli Anni 2010 si celebreranno gli Anni 90. E ciò non può che essere fatto sulla Rete che, in quel decennio, ha vissuto il suo periodo d’oro, con produzioni, serie TV e anime che ancora oggi sono vissuti come fenomeni di culto da un’intera generazione di […] L'articolo 90 Special – Terza ...

90 Special – Seconda puntata del 24/01/2018 – Gli anni 90 rivivono su Italia 1 con Nicola Savino. Gli ospiti. : Negli Anni 90 si celebravano gli Anni 70 con Anima mia. Negli Anni 2000 si celebravano gli Anni 80 con La notte vola e Mitici 80. Negli Anni 2010 si celebreranno gli Anni 90. E ciò non può che essere fatto sulla Rete che, in quel decennio, ha vissuto il suo periodo d’oro, con produzioni, serie TV e anime che ancora oggi sono vissuti come fenomeni di culto da un’intera generazione di […] L'articolo 90 Special – Seconda ...

Muore a 12 anni in ospedale - una specializzanda poteva salvarla ma fu zittita : In questa tragica storia di malasanità c'è un po' di tutto: farmaci scaduti, scarsa attenzione, una giovane specializzanda che capisce come deve essere curata la malata, ma nessuno la vuole ascoltare. ...

Michelle Hunziker compie 41 anni/ Un giorno speciale tra le prove per Sanremo e gli auguri della famiglia : Michelle Hunziker compie oggi, 24 gennaio, 41 anni: per la bionda showgirl, tra le prove del Festival di Sanremo 2018 e gli auguri della famiglia, sarà un giorno speciale.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:49:00 GMT)

'90 Special - Che ne sanno i 2000' stasera in tv - il programma (sfortunato) sulle tendenze degli anni '90 : Un altro appuntamento questa sera 24 gennaio su Italia1 con la trasmissione televisiva condotta da Nicola Savino '90 Special - Che ne sanno i 2000' . Tra flop e polemiche. FOLP E POLEMICHE Nonostante ...

90 Special – Seconda puntata del 24/01/2018 – Gli anni 90 rivivono su Italia 1 con Nicola Savino. Gli ospiti. : Negli Anni 90 si celebravano gli Anni 70 con Anima mia. Negli Anni 2000 si celebravano gli Anni 80 con La notte vola e Mitici 80. Negli Anni 2010 si celebreranno gli Anni 90. E ciò non può che essere fatto sulla Rete che, in quel decennio, ha vissuto il suo periodo d’oro, con produzioni, serie TV e anime che ancora oggi sono vissuti come fenomeni di culto da un’intera generazione di […] L'articolo 90 Special – Seconda ...

90 Special – Prima puntata del 17/01/2018 – Gli anni 90 rivivono su Italia 1 con Nicola Savino. Gli ospiti. : Negli Anni 90 si celebravano gli Anni 70 con Anima mia. Negli Anni 2000 si celebravano gli Anni 80 con La notte vola e Mitici 80. Negli Anni 2010 si celebreranno gli Anni 90. E ciò non può che essere fatto sulla Rete che, in quel decennio, ha vissuto il suo periodo d’oro, con produzioni, serie TV e anime che ancora oggi sono vissuti come fenomeni di culto da un’intera generazione […] L'articolo 90 Special – Prima puntata ...

Nicola Savino celebra gli anni ’90 in prima serata su Italia 1 con “‘90 Special” : in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “‘90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In un clima di grande festa, per cinque puntate, “‘90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile quel periodo. Un viaggio attraverso il ricordo della favolosa decade, con ...

90 Special - Che ne sanno i 2000/ Nicola Savino riporta in tv gli anni '90 con Jovanotti e Fiorello : 90 Special, che ne sanno i 2000 debutta su Italia 1, alle 21.10, oggi mercoledì 17 gennaio: Nicola Savino, affiancato da Ivana Mrazova e Katia Follesa riporta in tv gli anni '90.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:48:00 GMT)