: RT @RiscattoNaz: Un altro orrore compiuto da un animale africano! Boldrini, Bonino e la sinistra sono i mandanti di questo omicidio! https:… - 12qbert : RT @RiscattoNaz: Un altro orrore compiuto da un animale africano! Boldrini, Bonino e la sinistra sono i mandanti di questo omicidio! https:… - CybFeed : #BreakingNews 18enne uccisa, scontro Salvini-Boldrini - ilfaroonline : Romana 18enne uccisa e fatta a pezzi dentro due valigie, fermato un uomo - NotizieIN : 18enne uccisa, scontro Salvini-Boldrini - mirinisupermiri : RT @RiscattoNaz: Un altro orrore compiuto da un animale africano! Boldrini, Bonino e la sinistra sono i mandanti di questo omicidio! https:… -

"Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga.E' la 'risorsa' fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni. La sinistra ha le mani sporche di sangue.Altra morte di Stato".E' il commento del leader della Lega, sull'omicidio dellanel Maceratese. Replica la presidente della Camera: "Questo criminale dovrà pagare caro. Purtroppo c'è chi, come, invece di rispettare il dolore coglie l'occasione per diffondere odio e pensa a lucrare voti".(Di giovedì 1 febbraio 2018)