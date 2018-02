01 02 2018 - Della Porta | Con Fdi grande piano di rilancio natalità

SANREMO 2018/ I Negramaro ospiti 15 anni dopo l'esclusione : l'amaro ricordo della band : SANREMO 2018: sul palco del Teatro Ariston ci saranno, in qualità di ospiti, anche Nek, Francesco Renga e Max Pezzali che hanno detto sì a Claudio Baglioni. L'annuncio sui social.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:13:00 GMT)

Sanremo 2018 nel segno della trasgressione con Kristel Bulgari Video : Il countdown è gia' iniziato con i protagonisti del Festival che nelle prossime ore raggiungeranno Sanremo per partecipare alla sessantottesima edizione della manifestazione canora. Quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Claudio Baglioni dopo il boom di Carlo Conti dell’edizione presentata in coppia con Maria De Filippi [Video]. Il conduttore toscano è stato il mentore del festival della canzone italiani per tre anni di fila con ...

Honda - al via i corsi 2018 Della Offroad Academy : Honda, al via i corsi 2018 della Offroad Academy La Honda CRF1000L Africa Twin ha risvegliato la voglia di fuoristrada. Lo rivela il successo dei corsi “True Adventure Offroad Academy” Continua a leggere L'articolo Honda, al via i corsi 2018 della Offroad Academy sembra essere il primo su NewsGo.

Ciclocross - Mondiali 2018 : le favorite della prova femminile. Cant cerca il bis - l’Italia punta in alto con Lechner e Arzuffi : Mancano ormai poche ore all’appuntamento più importante della stagione del Ciclocross: i Mondiali di Valkenburg (Olanda). Oggi andremo ad analizzare le favorite della prova femminile elite, che a differenza di quella maschile, si prospetta più aperta e ci aspettiamo quindi una lotta tra diverse atlete. La belga Sanne Cant va messa di diritto come favorita numero uno sulla carta. Infatti è la campionessa europea ed iridata in carica ed ha anche ...

Laura Pausini super ospite a Sanremo 2018/ La cantante fa un bilancio della sua carriera prima del Festival : Laura Pausini sarà super ospite a Sanremo 2018: la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Claudio Baglioni e presentare il singolo Non è detto, la prima sera.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Sanremo 2018 - cantanti : Annalisa a caccia della consacrazione festivaliera : Festival di Sanremo 2018 - Annalisa E’ ormai una veterana dell’Ariston: quella al Festival di Sanremo 2018 è la quarta partecipazione per Annalisa, che è pronta a lanciare la sua nuova fatica e gareggia nella categoria Big con il brano Il mondo prima di te. Chi è Annalisa Annalisa ha 32 anni (è nata il 5 agosto del 1985), e da sette si è affacciata sulla scena della musica italiana, ritagliandosi un suo spazio. La rossa savonese, ...

Candelora - 2 febbraio 2018/ Cos’è la festa della Presentazione al Tempo di Gesù : “Cristo Luce del Mondo” : Candelora, 2 febbraio 2018: cos'è la festa della Presentazione al Tempio di Gesù e la Purificazione della Vergine Maria. "Cristo Luce nel mondo", riti, tradizioni e usi di questa festa(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:24:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Slovenia ai raggi X. Una generazione in cerca della consacrazione davanti al proprio pubblico : Sarà la Slovenia la seconda avversaria dell’Italia negli Europei di Calcio a 5. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A che comprende anche la Serbia: le due avversarie della Nazionale di Roberto Menichelli hanno pareggiato nella partita inaugurale e a questo punto basterà una sola vittoria per passare il turno. La formula, infatti, premia le prime due dei quattro gironi, che poi si incroceranno nelle sfide dei quarti di finale. LA SQUADRA ...

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : Austria padrona della staffetta a Kandersteg! Germania e Norvegia sul podio - Italia nona : La staffetta parla Austriaco ai Mondiali Juniores 2018 di Combinata nordica, in programma a Kandersteg, in Svizzera. L’Austria ha letteralmente dominato la prova a squadre, prendendo il sopravvento nel salto e accumulando ulteriore vantaggio nella 4×5 km di fondo per poi tagliare il traguardo a braccia alzate. Johannes Lamparter, Mika Vermeulen, Florian Dagn e Dominik Terzer hanno messo in mostra una notevole compattezza di squadra, ...

Pyeongchang 2018 - gli atleti della Corea del Nord arrivati al Sud : La delegazione NordCoreana, guidata dal vice ministro dello Sport, salirà a 46 componenti, di cui 22 atleti, quando matureranno i tempi del ricongiungimento, vale a dire a ridosso della cerimonia di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le chance migliori - Lukas Hofer e Dominik Windisch per la gara della vita : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Negli ultimi anni la nazionale italiana di Biathlon ha ottenuto ottimi risultati e si presenterà in Corea per migliorare il bottino di Sochi 2014, quando conquistò (sul campo) una medaglia di bronzo grazie alla staffetta mista. Con quali speranze si presenta la selezione azzurra a questa edizione dei Giochi Olimpici? L’obiettivo, senza dubbio, è quello di andare a ...