Young Sheldon | Su Infinity lo spin-off prequel di The Big Bang Theory

Young Sheldon su Infinity dal 31 gennaio - lo spin-off di The Big Bang Theory sbarca in Italia : A dieci anni dal debutto della serie dei record The Big Bang Theory arriva anche in Italia il primo spin-off dello show: sbarca Young Sheldon su Infinity. A partire dal 31 gennaio, in esclusiva, saranno disponibili i primi episodi della serie ambientata nella fine degli anni Ottanta in Texas. È lì che vive il giovane Sheldon (interpretato da Iain Armitage di Big Little Lies) che a soli nove anni frequenta il liceo a Medford, nella stessa classe ...

Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Chuck Lorre : “Ci stiamo lavorando” : Chuck Lorre e il suo team sarebbe al lavoro su un Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory, le due comedy di punta della CBS. Non si tratterebbe della prima volta che l'universo delle serie tv di Lorre si incontra; già negli anni passati, Leonard, Sheldon & co. hanno ricevuto la visita di Charlie Sheen di Due Uomini e Mezzo, mentre quest'ultimo show ha ospitato la coppia formata da Dharma & Greg (interpretati da Jenna Elfman e ...

CBS rinnova Young Sheldon : l’acclamato spin-off di The Big Bang Theory ottiene una 2ª stagione : Il suo successo non lasciava spazio a dubbi, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: il network americano CBS ha rinnovato per una seconda stagione Young Sheldon, il prequel di The Big Bang Theory incentrato sull'infanzia di Sheldon Cooper. La notizia arriva dopo la trasmissione negli Stati Uniti di solo dieci episodi su ventidue di cui è composta la prima stagione. Nonostante abbia debuttato solo lo scorso settembre, attualmente Young ...

Young Sheldon è la serie CBS più vista del 2017 : lo spin-off di The Big Bang Theory sarà rinnovato? : Gli ascolti in casa CBS parlano chiaro: Young Sheldon è la nuova serie tv più vista del 2017 sul network americano. A conferma dell'ottimo riscontro in patria, c'è il report di TVLine che spiega come i numeri di rating si aggirino su una media del 2.4, secondo solo alla veterana The Big Bang Theory, stabilizzata al 2.9. Cifre ottime per la CBS, che da più di dieci anni ha dato ospitalità alla comicità delle serie di Chuck Lorre, rappresentate ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018 : l’annuncio ufficiale e la data prèmiere : Il nuovo anno comincia all'insegna del divertimento: in prima assoluta arrivano Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018. Le serie tv, create da Chuck Lorre, sbarcano come parte integrante del cofanetto Infinity di gennaio. In particolare, per The Big Bang Theory arrivano i primi episodi dell’attesissima undicesima stagione in anteprima assoluta dal 24 gennaio. Il successo eclatante della comedy, una delle più viste e ...