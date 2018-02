Windows 10 | disponibile al download la build 16299 214 per Fall Creators Update

: Disponibile un secondo aggiornamento cumulativo di gennaio 2018 per Windows 10 - FPSREPORTER : Disponibile un secondo aggiornamento cumulativo di gennaio 2018 per Windows 10 - filoage : Disponibile un secondo aggiornamento cumulativo di gennaio 2018 per Windows 10 - Plaffo : Disponibile un secondo aggiornamento cumulativo dedicato a Windows 10 Fall Creators Update (PC) | Build 16299.214 - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Ora potete "scegliere la stella" dei vostri video nell'app #Foto di #Windows10 - WindowsBlogIta : Ora potete "scegliere la stella" dei vostri video nell'app #Foto di #Windows10 -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Microsoft ha rilasciato da pochissimi minuti il secondo e ultimo aggiornamento cumulativo di gennaio per10 portando la numerazione della versione alla.214. Ovviamente non troviamo alcune novità ma soltanto dei fix di bug e piccoli miglioramenti sulla sicurezza. Changelog Addresses a compatibility issue where colors are distorted when the system is connected to displays that support wide color gamut. Addresses a condition where a second monitor that is connected to legacy AMD display adapters flashes after waking from sleep. Addresses issue that causes delays when switching keyboard languages using Alt+Shift. Addresses compatibility issues when rendering certain closed captions or subtitle formats during video playback. Addresses issue where the Microsoft Edge Allow Extension Group Policy for the disabled state was not working. Provides additional protections for 32-bit ...