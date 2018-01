WhatsApp si aggiorna su Windows 10 Mobile

Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app : Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app Una scelta che aiuterà ad eliminare le distrazioni al ...

Novità emoticon WhatsApp nell’aggiornamento 2.18.20 : come usare risposte private e tasto menzione in gruppi : WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce Novità per gli emoticon ma cambiano e vengono introdotte pure nuove funzioni per le risposte private e le menzioni in gruppo. Ci riferiamo, in questo momento, alla sola versione per iOS e dunque iPhone per l'applicazione di messaggistica, in particolare l'update 2.18.20. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le Novità introdotte dagli sviluppatori. Con l'ultimo rilascio, WhatsApp non ha introdotto ...

WhatsApp : ecco le tre novità introdotte dall'aggiornamento Video : #Whatsapp quest'anno compie 9 anni di vita. In questo arco di tempo tante cose sono cambiate [Video], alcune sono state vere e proprie rivoluzioni, altre un po' meno. La svolta è arrivata nel 2014, quando Zuckerberg ha scelto di comprare l'applicazione rendendola parte di Facebook Inc. Da quel fatidico 2014, li social si è letteralmente evoluto. Da una semplice applicazione per scambiare messaggi, è diventata sempre più, con i nuovi ...

Come recuperare messaggi WhatsApp eliminati in chat singole e di gruppo : app WhatsRemoved aggiornata : Non pochi utenti si chiedono Come sia possibile recuperare messaggi Whatsapp eliminati nelle chat singole e di gruppo e in gran numero non sanno che esiste un'applicazione sviluppata proprio per questo obiettivo. Parlo di WhatsRemoved, disponibile tuttavia solo sul Play Store e dunque per sistema operativo Android. Abbiamo già parlato del tool, ma un nuovo aggiornamento cruciale ci spinge a ritornare sull'argomento, visto che le funzionalità ...

WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - ecco quali : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocità e la facilità di utilizzo. Da WhatsApp a Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste applicazioni è ...

Anteprima assoluta sull’aggiornamento WhatsApp con sticker : ecco l’alternativa alle emoticon : Sta per arrivare sul mercato un aggiornamento ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare Whatsapp, soprattutto per quanto riguarda gli utenti Android. Dopo aver trattato nei giorni scorsi le novità trapelate attraverso la beta 2.18.18, infatti, attraverso le versioni successive che possono essere ovviamente testate da chi ha deciso di partecipare al programma, sono trapelate alcune anticipazioni in merito agli sticker. A mio modo di ...

Più vicini gli adesivi su WhatsApp con aggiornamento 2.18.18 : con gli emoticon differenza netta : Tanta attesa per gli adesivi/sticker su WhatsApp con il prossimo aggiornamento? Gli emoticon, le tanto utilizzate faccine dell'applicazione di messaggistica, da sole non bastano per comunicare emozioni, stati d'animo e per dare quel tocco originale a qualsiasi tipo di chat e di gruppo? Un nuovo update pensato per la versione Android in beta ci segnala che il cambiamento, alla fin fine, non è così lontano e tanto più, ci indica una sostanziale ...

Ripresa aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 con il B191 : problemi notifiche WhatsApp ingestibili : Un aggiornamento per il Huawei P8 Lite 2017 è in dirittura d'arrivo sui device italiani. Si tratta del pacchetto B191 che nel mese di dicembre è stato rilasciato per la prima volta in Europa (la nostra redazione lo ha già esaminato in prima battuta) ma che ora comincia a far capolino sull'esemplare lanciato l'anno scorso attraverso le classiche notifiche via OTA. Quali cambiamenti porta con se il nuovo update? Intanto il modello interessato ...

Matrimonio totale tra WhatsApp e Youtube : indizi su un aggiornamento utilissimo : Sono in cantiere alcune novità davvero apprezzabili per quanto riguarda Whatsapp, considerando che il prossimo rilascio dell'app (o comunque uno dei prossimi) metterà a disposizione del pubblico una funzione richiesta a gran voce in questi mesi, soprattutto da coloro che sono soliti inviare o ricevere link da Youtube. Dopo le indiscrezioni relative alle ulteriori emoji in arrivo all'interno di questa piattaforma, infatti, oggi 17 gennaio tocca ...

Aggiornamento WhatsApp Android su dispositivi supportati : WhatsApp, si sa, è l’applicazione più utilizzata dagli utenti Android ed, ormai, ha sostituito gli “obsoleti” SMS, utilizzati solo per emergenze o altre piccole evenienze. Proprio per questo, sempre più gente, anche inesperta, ha deciso di cambiare il proprio cellulare con uno smartphone ma tra le mille problematiche ce n’è una particolarmente ostile per gli avvezzi: gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, benché scomodi, ...

WhatsApp : ecco i pro e i contro dei nuovi aggiornamenti : WhatsApp continua a stupire i suoi utenti. Durante lo scorso anno la piattaforma ha presentato diversi aggiornamenti con cui sono stati migliorati alcuni aspetti dell'app e sono state introdotte nuove funzionalità. Una funzione importante riguarda ad esempio la possibilità di eliminare i messaggi inviati entro sette minuti, come anche l'introduzione dell'opzione che ci permette di registrare i messaggi vocali senza tenere premuto il tasto che ...

Foto primi adesivi WhatsApp con ultimo aggiornamento (bruttissimi) : quando arriveranno : L'attesa per i nuovi adesivi WhatsApp sta terminando: un nuovo aggiornamento beta pensato per dispositivi Android è già stato reso disponibile e possiede tracce concrete degli sticker che l'applicazione prenderà in prestito da Facebook. Peccato solo si tratti forse del pacchetto più brutto in assoluto e forse anche meno utilizzato. Vediamo nello specifico quali sono e i probabili tempi in cui questi approderanno sulla versione stabile per il ...