WhatsApp | nuove funzioni | ecco come vedere chi visualizza il nostro profilo

WhatsApp : nuove funzionalità su gruppi e messaggi vocali - le più interessanti : Gli sviluppatori di WhatsApp potrebbero non fermarsi alla nuova versione di WhatsApp Business in questo mese di gennaio. Sembra infatti che in questo 2018 il noto sistema di messaggistica istantanea voglia recuperare la strada persa nello scorso anno quando applicazioni come Telegram e Messenger, vere e proprie "antagoniste" commerciali di WhatsApp, avevano sicuramente ottenuto un incremento di iscritti: soprattutto tTlegram che con il lancio di ...

WhatsApp : presto disponibili nuove soluzioni contro lo spam e le fake news Video : I fenomeni dello #spam e delle fake news sono ormai molto diffusi su ogni social o mezzo di comunicazione di massa. Anche l'applicazione di messaggistica più famosa al mondo, #WhatsApp, non esula da questo problema. In questi giorni, gli sviluppatori della app sono a lavoro per implementare soluzioni che dovrebbero fortemente ridurre l'entita' del fenomeno. Essendo ancora in fase di sviluppo, queste funzioni non sono ancora disponibili [Video] ...

Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business : Faceobook sa che chi si ferma è perduto, soprattutto in questo settore, e così è sempre al lavoro per portare nuove funzionalità all'interno delle sue applicazioni, soprattutto in WhatsApp e WhatsApp Business. L'articolo Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : dal 1° gennaio arrivano nuove funzionalità - ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati tra i mezzi di comunicazione preferiti dai possessori di #Smartphone: se prima le telefonate o gli sms andavano per la maggiore, adesso le Videochiamate e soprattutto i messaggi vocali sono le funzioni più utilizzate dagli utenti. Di recente, gli sviluppatori di #WhatsApp, prendendo spunto da #Telegram un'altra app di messaggistica molto famosa hanno introdotto la possibilita' di ...

WhatsApp - nuove funzionalità in arrivo? Ecco quali : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti di smartphone, in continua evoluzione grazie al notevole lavoro degli sviluppatori. Parliamo ovviamente di Whatsapp, che insieme a Telegram e Messenger di Facebook è uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti. Gran parte di loro infatti oramai preferisce alle classiche telefonate o agli sms i "nuovi" messaggii vocali o le video chiamate, alcune delle funzioni ...

WhatsApp : arrivano due nuove funzioni 'segrete'? Video : #WhatsApp non smette mai di stupire attraverso i suoi aggiornamenti. Recentemente abbiamo visto l'introduzione di due nuove funzionalita' che riguardano le registrazioni vocali e la possibilita' di eliminare i messaggi inviati. Per quanto riguarda le note vocali, non sara' più necessario tener premuto l'apposito tasto [Video] per tutta la durata della registrazione, ma attraverso uno swipe verso l'alto potremmo continuare a registrare senza ...

WhatsApp : ecco le nuove funzioni nascoste che pochi conoscono : WhatsApp Messenger, l’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma per smartphone creata nel 2009, è tra le app preferite e più scaricate al mondo: ciò anche grazie alle numerose funzioni che rende disponibili. Tra queste però ce ne può anche essere qualcuna che molti utenti non conoscono: qualche esempio? E’ ormai noto che è possibile cancellare i messaggi inviati per errore entro 7 minuti: la funzione si chiama ...