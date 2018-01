Vytenis Andriukaitis | commissario Ue alla Salute | I politici usano i vaccini per la

: Vytenis Andriukaitis commissario Ue alla Salute: I vaccini funzionano no vax responsabili del calo - #Vytenis… - zazoomblog : Vytenis Andriukaitis commissario Ue alla Salute: I vaccini funzionano no vax responsabili del calo - #Vytenis… - bolartur : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano,... - bolartur : RT @HuffPostItalia: Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano, no vax responsabili del calo" - Lexie_The_Queen : RT @HuffPostItalia: Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano, no vax responsabili del calo" - HuffPostItalia : Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano, no vax responsabili del calo" -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) "La gente deve capire, questo è un semplice messaggio per tutti: ifunzionano", mentre c'è anche un "chiaro messaggio ai no vax: voi siete i responsabili se le cifre delle persone vaccinate calano". E questa tendenza "è molto pericolosa per la nostra società e per la vita della gente".A dirlo è ilUee medico cardiologorispondendo a una domanda sul rischio di vittoria in Italia alle prossime elezioni di partiti 'no vax'."La Commissione segue le decisioni del Consiglio e prepara la loro implementazione", ha detto, spiegando che Bruxelles è al lavoro con le autorità olandesi per preparare il trasferimento dell'Ema. "La Commisisone non è responsabile della decisione ma della sua attuazione" in quanto guardiana dei Trattati, ha aggiunto.Con l'Olanda "abbiamo dei ...