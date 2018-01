Volley | Champions League | Perugia quarto successo | battuto il Roeselare

Volley - Champions League 2018 – Perugia vola agli ottavi di finale e trascina Civitanova! Battuto il Roeselare senza Zaytsev : Perugia si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I vicecampioni d’Europa hanno staccato il pass battendo il Knack Roeselare per 3-0 (25-16; 25-22; 25-17) infilando così il quarto successo consecutivo nella massima competizione continentale. I Block Devils, grazie alla vittoria odierna, hanno sostanzialmente regalato anche a Civitanova il passaggio del turno (alla Lube basterà conquistare un set ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova asfalta il Fenerbahce e ipoteca gli ottavi di finale. Show di Juantorena : Civitanova ha demolito il Fenerbahce Istanbul con un roboante 3-0 (25-20; 25-19; 25-18) e ha ipoteca to la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. La Lube si è prontamente riscattata dalla sconfitta patita nella Finale di Coppa Italia e ha espugnato il campo della formazione turca, infilando così il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale: se Perugia dovesse battere il ...

Volley - Champions League 2018 – Si torna in campo! Perugia e Civitanova a caccia degli ottavi - sfide a Fenerbahce e Roeselare : Ricomincia la Champions League 2018 di Volley maschile, si riparte con la quarta giornata della fase a gironi, probabilmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Mercoledì 31 gennaio con due squadre italiane in campo: spazio a Perugia e Civitanova che domenica si sono affrontate nella Finale della Coppa Italia e che sono inserite nello stesso gruppo della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia saranno ...