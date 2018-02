: Voldemort, le origini dell'erede - VKaporicci : Voldemort, le origini dell'erede - _teen_agedream : RT @ackleseyes: io sono innamorata del tipo che interpreta Tom in Voldemort - le origini dell’erede aiuto - ackleseyes : io sono innamorata del tipo che interpreta Tom in Voldemort - le origini dell’erede aiuto - ackleseyes : ho appena visto Voldemort - le origini dell’erede e oltre a dire che è un capolavoro e che mi riempie di orgoglio i… - SofiaShoe : Poi mi spiegherete cos'avete trovato di così entusiasmante nel film sulle origini di Voldemort. Per carità, per i m… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018)è il mago malefico noto ai teenager e a tutti coloro che seguono la saga dei film di Harry Potter. Un personaggio che a livello cinematografico è sempre stato e continua a essere avvolto dal mistero. Ma c'è chi ha avuto l'idea di rendere omaggio adando vita ae riprese video casalinghe, ovvero offrendo al pubblico la possibilità di vedere la sua storia su YouTube. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. La storia diad opera di un fan Come anticipato sopra, nel web, e in particolare su YouTube, da circa metà gennaio di quest'anno è possibile guardare gratuitamente il fan film ': the Origins of the Heir'. Colui che lo ha ideato si chiama Gianmaria Pezzato, un ragazzo del Trentino e lo ha fatto investendo una somma irrisoria rispetto al costo degli otto film di Harry Potter che ormai tutti conoscono. Nel concreto lui ha avuto a disposizione 15 mila ...