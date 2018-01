Visita Erdogan | ‘green zone’ come per Trattati Roma

La Visita di Erdogan in Vaticano non sia una passerella ma un'occasione per parlare di diritti : Per poche ore, la scorsa settimana, era sembrato che in Turchia fossimo davanti a una svolta. Una presa d'atto che ancora esistesse lo Stato di diritto nel paese o, quanto meno, che gli organismi costituzionali potessero ancora esercitare un controllo dei precetti alla base della Costituzione turca.Ma i fatti degli ultimi giorni tracciano, o meglio confermano, un quadro tutt'altro che tranquillizzante. A cominciare dalla decisione del presidente ...