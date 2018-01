Video gol Milan-Lazio 0-0 | Highlightes e Tabellino Coppa Italia 31-01-2018

: RT @ATuttoMilan1899: Calhanoglu ha sbagliato un gol a porta vuota ma ora non bisogna massacrarlo ma supportarlo. Questo nel video è Pelé ch… - domemost : RT @ATuttoMilan1899: Calhanoglu ha sbagliato un gol a porta vuota ma ora non bisogna massacrarlo ma supportarlo. Questo nel video è Pelé ch… - bettericardi : RT @ATuttoMilan1899: Calhanoglu ha sbagliato un gol a porta vuota ma ora non bisogna massacrarlo ma supportarlo. Questo nel video è Pelé ch… - liottagio : RT @ATuttoMilan1899: Calhanoglu ha sbagliato un gol a porta vuota ma ora non bisogna massacrarlo ma supportarlo. Questo nel video è Pelé ch… - methoOd_ : RT @ATuttoMilan1899: Calhanoglu ha sbagliato un gol a porta vuota ma ora non bisogna massacrarlo ma supportarlo. Questo nel video è Pelé ch… - fotopatticiclo : RT @lamiasulnapoli: #Allan recupera e la #SSCNapoli ha delle praterie lasciate da un #Bologna spezzato in 2 tronconi. Poi finalizza il tutt… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Risultato finale0-0: Cronaca eGol, Semifinale Andata31 GennaioPerfetta parità in questa sfida di San Siro traper l’andata della semifinale di, tutto aperto per la qualificazione in finale. Nel primo tempo pochissime le emozioni, le squadre sembrano ragionare nei 180 minuti e preferiscono non sbilanciarsi troppo. Meglio lache ha avuto un paio di occasioni per passare avanti. Una in particolare è arrivata da un contropiede che ha mandato in area Immobile, l’attaccante dopo un grande dribbling ha calciato però male col mancino. La squadra ospite ha inoltre protestato su un episodio di un sospetto retropassaggio di Abate bloccato con le mani da Donnarumma, l’arbitro ha giudicato l’azione involontaria. In fase di impostazione c’è stata difficoltà da tutte e due le parti, ...