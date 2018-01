Video Gol Atalanta-Juventus *-* Coppa Italia | Highlights e Tabellino 30-1-2018

: @Enrico_Zambruno Voglio il video con la tua voce al gol di Higuain e alla paratona di Gigi!!! Grande Enrico!! - Vivo_e_vegeto : @Enrico_Zambruno Voglio il video con la tua voce al gol di Higuain e alla paratona di Gigi!!! Grande Enrico!! - andreademarco75 : RT @valeriomariano3: Vedi se ti può servire per la Super-Moviola. Pare che la tocchi prima con la spalla. @pisto_gol - silviatur2 : RT @OfficialASRoma: Il 30 gennaio di 2 anni fa, @OfficialEl92 si presentava così: prima presenza in giallorosso e gol di tacco ?? #ASRoma h… - oliveri_giacomo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - rscalt76 : RT @forumJuventus: #ChievoJuve #Pistocchi Ed ecco a voi il lampante errore arbitrale che ha propiziato il gol di Khedira. Certe perle vanno… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Risultato Finale0-1: Cronaca eGol Higuain,Semifinale Andata Tim Cup 30 Gennaio. All’Atleti Azzurri d’lavince la semifinale d’andata di/Tim Cup sconfiggendo di misura per 0-1 l’Atalata di Gasperini padrona di casa grazie ad una rete del solito Gonzalo Higuain. Il match è stato molto intenso, equilibrato e divertente, in cui la nebbia ed il VAR sono stati assoluti protagonisti. Le condizioni atmosferiche, infatti, hanno necessariamente influito soprattutto nel primo tempo sulla visibilità dei giocatori e dei tecnici, mentre la moviola in campo è stata protagonista in positivo, assegnando un calcio di rigore che, però, la Dea non ha saputo sfruttare a dovere, complice anche un super-Buffon, al rientro dopo 2 mesi di assenza. I bianconeri comunque hanno meritato la vittoria grazie ad un ...