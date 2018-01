Verso un inizio Febbraio più freddo e dinamico

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella Verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Judo - l’Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l’inizio delle qualificazioni olimpiche : Per il Judo, l’anno che sta per cominciare segnerà anche l’inizio del percorso qualificativo che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’obiettivo di tutte le nazionali, Italia compresa, sarà trovare rappresentanti competitivi in tutte le categorie per cercare di portare il maggior numero possibile di atleti alla prossima rassegna a cinque cerchi. Ad inizio anno, le certezze, per l’Italia, non sono molte, e non per ...