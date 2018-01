Vaccini | commissario Ue | obbligatorietà protegge salute bambini

Vaccini - commissario Ue : l’obbligatorietà protegge la salute dei bambini : Riguardo alla questione della vaccinazione in Italia, “sono molto preoccupato per una situazione in cui alcuni politici utilizzano questioni molto rilevanti di salute pubblica in campagna elettorale. Vorrei dire molto apertamente: l’Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell’Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di proteggere la salute dei bambini“. ...

Vytenis Andriukaitis - commissario Ue alla Salute : "I politici usano i Vaccini per la campagna elettorale" : "La gente deve capire, questo è un semplice messaggio per tutti: i vaccini funzionano", mentre c'è anche un "chiaro messaggio ai no vax: voi siete i responsabili se le cifre delle persone vaccinate calano". E questa tendenza "è molto pericolosa per la nostra società e per la vita della gente".A dirlo è il commissario Ue alla Salute e medico cardiologo Vytenis Andriukaitis rispondendo a una domanda sul rischio ...

Vytenis Andriukaitis - commissario Ue alla Salute : "I Vaccini funzionano - no vax responsabili del calo" : "La gente deve capire, questo è un semplice messaggio per tutti: i vaccini funzionano", mentre c'è anche un "chiaro messaggio ai no vax: voi siete i responsabili se le cifre delle persone vaccinate calano". E questa tendenza "è molto pericolosa per la nostra società e per la vita della gente".A dirlo è il commissario Ue alla Salute e medico cardiologo Vytenis Andriukaitis rispondendo a una domanda sul rischio ...

Vaccini - per il commissario Ue i no vax hanno sulla coscienza la morte dei bambini : Il commissario pe la Sanità Ue Vytenis Andriukaitis ammonisce i no vax. Loro la responsabilità dei bambini non vaccinati e deceduti. Accuse dure e pesanti