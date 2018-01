Vaccini | commissario Ue | l’obbligatorietà protegge la salute dei bambini

: Vytenis Andriukaitis commissario Ue alla Salute: I politici usano i vaccini per la campagna elettorale - #Vytenis… - zazoomblog : Vytenis Andriukaitis commissario Ue alla Salute: I politici usano i vaccini per la campagna elettorale - #Vytenis… - zazoomblog : Vytenis Andriukaitis commissario Ue alla Salute: I vaccini funzionano no vax responsabili del calo - #Vytenis… - bolartur : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano,... - bolartur : RT @HuffPostItalia: Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano, no vax responsabili del calo" - Lexie_The_Queen : RT @HuffPostItalia: Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute: "I vaccini funzionano, no vax responsabili del calo" -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Riguardo alla questione della vaccinazione in Italia, “sono molto preoccupato per una situazione in cui alcuni politici utilizzano questioni molto rilevanti dipubblica in campagna elettorale. Vorrei dire molto apertamente: l’Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell’Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità dire ladei“. Lo ribadisce ileuropeo allaVytenis Andriukaitis, rispondendo, in conferenza stampa a Bruxelles, in merito alla possibile affermazione nelle elezioni politiche che si terranno il 4 marzo in Italia di due partiti (la Lega e il Movimento 5 Stelle) che hanno espresso posizioni contrarie all’obbligatorietà delle vaccinazioni. “Quei politici – continua Andriukaitis – devono capirlo, sono anche responsabili ...