Usucapione : cos'è, requisiti e come si avvia la pratica

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Si sente spesso parlare di, vediamo di capire partendo dalla definizione che cosa è efunziona. L’è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un diritto reale di godimento, che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo. Due sono gli elementi indispensabili perché si possa realizzare l’: il possesso della cosa; il trascorrere di un determinato periodo di tempo.deve essere il possesso della cosa? Il possesso, ai fini dell’, deve essere: pacifico: cioè non deve essere avvenuto in modo violento o clandestino; continuo ed ininterrotto nel tempo: cioè deve essere esercitato con regolarità e non soltanto in modo occasionale. Quanto tempo è necessario per usucapire? Il tempo è un elemento necessario perché si possa realizzare l’e dipende: dalla categoria del bene; dalla ...