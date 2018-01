Usa - Trump : "Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano" : Nel discorso sullo stato dell'Unione il presidente ha rivendicato i risultati raggiunti e ha usato toni più concilianti nei confronti degli avversari politici

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa caUsa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Usa - nuovo schiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...

CAOS SIRIA/ Usa contro Turchia - così Trump rema contro la pace : Prosegue nel Nord curdo l'offensiva di Ankara. Intanto a Sochi si è aperto il Congresso del dialogo nazionale SIRIAno con 1.600 rappresentanti di pariti e movimenti. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:04:00 GMT)CAOS SIRIA/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. RicciCAOS SIRIA/ Perché Erdogan continua a sostenere i ribelli islamisti?, di P. Ricci

Commercio - la Ue : pronti a reagire su “minacce” Usa di Trump : Commercio, la Ue: pronti a reagire su “minacce” Usa di Trump Commercio, la Ue: pronti a reagire su “minacce” Usa di Trump Continua a leggere L'articolo Commercio, la Ue: pronti a reagire su “minacce” Usa di Trump sembra essere il primo su NewsGo.

Trump : sul commercio l’Ue è stata molto ingiusta con gli Usa : Trump: sul commercio l’Ue è stata molto ingiusta con gli Usa Il presidente americano in un’intervista parla a 360 gradi: “Non sono femminista ma rispetto le donne”. Continua a leggere L'articolo Trump: sul commercio l’Ue è stata molto ingiusta con gli Usa sembra essere il primo su NewsGo.

Trump : sul commercio l'Ue è stata molto ingiusta con gli Usa : Il presidente americano in un'intervista parla a 360 gradi: "Non sono femminista ma rispetto le donne".

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - rientro accordo Parigi sul clima se buono per gli Usa - 28 gennaio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Pd si spacca sulle liste candidati, Renzi nel caos. Quasi 100 morti a Kabul per autobomba.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - rientro accordo Parigi sul clima se buono per gli Usa (28 gennaio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Partito Democratico si spacca. Quasi 100 morti a Kabul per un'autobomba. Risolto il giallo della donna spinta sotto la metro. (28 gennaio 2018).(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:28:00 GMT)

Clima - Trump : "Rientrerei nell'accordo di Parigi ma deve essere un buon accordo per gli Usa" : Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi perché "un pessimo accordo" per gli Usa, continua ad essere molto critico nei confronti dell'intesa, firmata da Barack Obama ("orribile, ingiusto, sarebbe stata un disastro per noi"), ma ha detto che sarebbe disposto a firmare una versione riformulata

Trump : 'Rientrerei in accordo Parigi - se fosse un buon accordo per gli Usa' : "Rientrerei? Sì, rientrerei. Mi piacerebbe molto, ma deve essere un buon accordo per gli Usa": lo ha confermato il presidente americano Donald Trump riferendosi all'accordo di Parigi sul clima. Trump ...

Trump a Davos Usa toni morbidi : "America first ma non sola" : ... vicepresidente della Commissione europea, osserva "è stato positivo perché non ha dichiarato una guerra commerciale, è normale che un presidente promuova il suo paese; l'economia americana va bene e ...

Davos - Trump : “America first ma non America sola”Poi accUsa i media e i giornalisti lo fischiano : Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos “perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun’amicizia nel costruire un mondo migliore” Continua a leggere L'articolo Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano sembra essere il primo su ...

Davos - Trump : "America first ma non America sola"Poi accUsa i media e i giornalisti lo fischiano : Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos "perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun'amicizia nel costruire un mondo migliore"