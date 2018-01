USA - tornano a scendere le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata il 26 gennaio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 2,6% dopo il +4,5% riportato la settimana prima. L'indice relativo ...

Taranto - scuole ancora chiuse a caUSA per le polveri Ilva : i bambini tornano in classe e puliscono i banchi sporchi di minerale : Al ritorno nelle aule dopo due giorni di vacanze forzate a causa dei Wind days, i bambini delle scuole del rione Tamburi di Taranto hanno pulito i banchi con panni e fazzoletti che sono rimasti impregnati di polvere minerale. “Questo è il risultato”, scrive una insegnante postando la foto su Facebook. Le scuole del quartiere a ridosso dell’Ilva devono infatti restare chiuse nei giorni di forte vento proveniente da nord ovest che ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - I Keating 4 e Annalise ritornano dopo la paUSA invernale : dopo la pausa invernale i Keating 4 e Annalise, sono ritornati sulla ABC all’interno del TGIT, con una nuova puntata della serie, intitolata “He’s Dead”.L’episodio diretto da Jet Wilkinson e scritto da Abby Ajayi, ci traghetta nuovamente nelle vicende intrigate degli studenti di giurisprudenza e della loro insegnante. La serie si era fermata a novembre, con i ragazzi coinvolti nell’omicidio di un loro collega, mentre Annalise aiutava Laurel a ...

A disposizione 75 borse di studio. Ritornano i ‘click days’ UnicUSAno : Roma – Click days. In palio 75 borse di studio (15 per ogni facoltà) nell’iniziativa per il 2018 dell’Università Niccolò Cusano. “Già negli anni scorsi... L'articolo A disposizione 75 borse di studio. Ritornano i ‘click days’ Unicusano su Roma Daily News.

Tornano gli sbarchi a LampedUSA. Il sindaco : Calata l'attenzione : Dopo un periodo di apparente quiete, Tornano gli sbarchi a Lampedusa. Merito anche di una giornata più favorevole dal punto di vista del meteo e 40 migranti sono riusciti a raggiungere l'isola siciliana a bordo di un barcone, mentre altri 48 sono stati salvati in mare e trasportati sulle coste di Lampedusa dalla Guardia Costiera."Si tratta di tunisini, mi hanno detto", dice all'agenzia Agi il sindaco Totò Martelli, ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Tornano Michelle Hunziker e Gerry Scotti dopo la paUSA domenicale : Questa sera, lunedì 15 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 13:38:00 GMT)

Virus ancora più letali - gli USA tornano a finanziarne la ricerca : (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images) Rendere i Virus dell’influenza, della Mers e della Sars ancora più forti e più trasmissibili, per sviluppare strategie e contromisure efficaci contro i patogeni in rapida evoluzione che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. È questo il paradossale intento del National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti, che ha appena annunciato di voler revocare la sospensione, durata tre anni, ...

USA : trasporti tornano alla normalità dopo esplosione a New York : Riapre terminal degli autobus di Port Authority. Senza commento L'articolo Usa: trasporti tornano alla normalità dopo esplosione a New York proviene da VanityFair.it.

Migranti : tentata fuga tunisini da LampedUSA - i giovani tornano al Centro d'accoglienza : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - I cinque tunisini che hanno tentato la fuga da Lampedusa a bordo dell'autocompattatore hanno trascorso la notte al Poliambulatorio dell'isola e all'alba sono stati dimessi e hanno fatto ritorno al Centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Sembra che a dare l'a

Facebook chiede scUSA alla famiglia di Totò Riina. E i post eliminati tornano visibili : Facebook ha chiesto scusa alla famiglia del «capo dei capi» Totò Riina per aver rimosso messaggi di condoglianze postate sul social dopo la morte del mafioso. Una portavoce di...