Università in inglese | ecco chi offre più corsi in Europa

Università in inglese - chi offre più corsi in Europa : ?in Olanda sono più di 1000 : sono 339 i programmi conteggiati dal portale Universitaly su scala italiana. La lista è tornata a far parlare di sé dopo che il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del Tar del 2013, dando ragione ai docenti del Politecnico di Milano che si erano opposti all’imposizione dell’inglese come lingua unica per lauree magistrali e dottorati dal 2014 in poi....