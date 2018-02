UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 1° febbraio 2018

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 5-9 febbraio 2018 : Valentina è scomparsa - Salvo collabora con la polizia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018: Salvo collaboratore di giustizia, la freddezza di Diego turba Rossella! Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio organizza una sorpresa romantica per Rossella! Angela sulle tracce di Valentina, scomparsa da giorni! Salvo decide di collaborare con la giustizia! Storie d’amore sofferte, timidi sentimenti pronti a sbocciare, paure e ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni febbraio/marzo 2018 : due ritorni a Palazzo Palladini : Già dai primi giorni di febbraio 2018, in un Posto al Sole, assisteremo a dei ritorni, che culmineranno in marzo con quello di una famosa protagonista. Le vicende e le trame che vedono al centro dell’attenzione la famiglia Prisco e Diego Giordano, si arricchiranno così di emozionanti situazioni. anticipazioni Upas, febbraio – marzo 2018 La famiglia Prisco, con le sue vicende, movimenterà la soap partenopea, allo stesso modo del ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : DIEGO allontana ROSSELLA - PATRIZIO conosce ANITA : I fratelli Giordano e ROSSELLA (Giorgia Gianetiempo) saranno al centro della scena di Un posto al sole nella settimana dal 5 al 9 febbraio 2018. Dopo la grande paura dell’intervento chirurgico, nelle prossime puntate di Upas vedremo DIEGO (Francesco Vitiello) riprendersi dall’operazione. Intanto PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) sembrerà finalmente voler mettere la testa a posto e di conseguenza porre un rimedio a tutti gli errori fatti ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018: Angela è preoccupata perché non ha più notizie di Valentina e intende intervenire. Niko e Susanna devono decidere cosa fare del loro futuro professionale, ma qualcuno sembra avere intenzione di forzare loro la mano. Diego si riprende dall’operazione. Patrizio pare voglia mettere la testa a POSTO e rimediare a tutti gli errori commessi, anche con ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 29 gennaio – 2 febbraio 2018. Maurizio Aiello : «Io discriminato per la mia malattia» : Maurizio Aiello Pronto a rivestire ancora una volta i panni dello spietato Alberto Palladini in Un Posto al Sole, Maurizio Aiello, ospite su Rai1 de Il Sabato Italiano, ha parlato del problema di salute che qualche tempo fa lo ha tenuto lontano dal lavoro. L’attore ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna solidarietà dal mondo dello spettacolo e di essersi addirittura sentito ingiustamente discriminato. “Il mio errore è che ne ho parlato tanto ...

Un POSTO al Sole - Maurizio Aiello : “Se sei malato invece che ricevere solidarietà in tv vieni discriminato” : Ha raccontato di aver asportato un nodulo benigno alle corde vocali e per questo è stato discriminato. Si tratta di Maurizio Aiello, uno dei volti più popolari della soap Un Posto al Sole. “Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato… – ha raccontato l’attore ospite di Eleonora Daniele a Il sabato italiano – Il mio scopo era unicamente di far capire alle persone quanto fosse importante sensibilizzare a fare la ...