Ultime notizie Riforma Pensioni 2018 e APE ad oggi | parlano Damiano e Friedman

ELEZIONI E PENSIONI/ Veneto - torna il contributo di solidarietà sui vitalizi (Ultime notizie) : Riforma PENSIONI, ultime notizie. Veneto, torna il contributo di solidarietà sui vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 gennaio(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 15:04:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Possibile scambio Pinamonti-Duncan col Sassuolo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: possibili affari con il Sassuolo con Pinamonti in neroverde e Duncan in nerazzurro.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:51:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - Ag.Koulibaly : "Difficoltà in entrata per paura della panchina" (Ultime notizie : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'agente di Koulibaly analizza le difficoltà dei partenopei per i movimenti in entrata.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:37:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Pradè : "Per Praet non c'è nulla" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il dirigente blucerchiato Daniele Pradè nega i contatti per il centrocampista Dennis Praet.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Soldati Isis in Italia - allarme Interpol/ Ultime notizie - 50combattenti arrivati su barconi : comunicati i nomi : 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia nel 2017: allarme Interpol, comunicati tutti i nomi al Viminale. Ultime notizie, ecco cosa è successo: fronte antiterrorismo più compatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:15:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Baldissoni : "Silva al posto di Emerson - Monchi è attento ma..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore generale Baldissoni sull'arrivo di Jonathan Silva e le mosse per il finale della sessione di gennaio.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Nagatomo è del Galatasaray : i dettagli della trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il terzino sinistro nerazzurro lascia Appiano Gentile per trasferirsi in Turchia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:00:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Proseguono i contatti tra Gustavo Gomez ed il Palmeiras (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore paraguaiano Gustavo Gomez tratta con i brasiliani del Palmeiras per il trasferimento.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:59:00 GMT)

Contratto scuola 2018 Ultime notizie oggi 30 gennaio : due punti chiave prima della firma : Si era parlato di firma sul nuovo Contratto scuola 2018 a metà gennaio ma, a quanto pare, il calendario delle scadenze del Governo è destinato sempre a subire degli slittamenti. Le ultime notizie sul rinnovo del Contratto del personale scolastico, atteso da oltre otto anni, parlano addirittura di firma dopo le elezioni del 4 marzo. E’ il quotidiano ‘Italia oggi‘ […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie oggi 30 ...

Sciopero della scuola : Ultime notizie : Un altro Sciopero della scuola, dopo quello svoltosi lo scorso 8 gennaio, è in programma per il prossimo 23 febbraio. L’assemblea nazionale Cobas, come si legge sul loro portale, aveva invitato tutte le categorie a riunirsi. E’ importante far capire che gli aumenti prospettati sul contratto sono inaccettabili. Anche la mancata presa di posizione per […] L'articolo Sciopero della scuola: ultime notizie proviene da scuolainforma.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : sede Ema - Corte Ue riceve ricorsi da Milano e Governo Italia (31 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Verona, piccolo aereo si schianta in un bosco. Ema, Corte Ue riceve ricorsi Milano e Italia. Arrestati 9 minorenni di una baby gang (31 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:40:00 GMT)

