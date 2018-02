Installare Terrarium TV su TV Box Android : Se siete in possesso di TV Box Android, sarete felici di sapere che grazie a centinaia di sviluppatori potete vedere i vostri programmi preferiti direttamente in streaming. È questo il caso di un notissimo contenitore di servizi streaming. Oggi vedremo infatti come Installare Terrarium TV su TV Box Android. Se non siete ancora dentro questo mondo, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo, che può chiarirvi un po’ le ...

Xiaomi TV Box - l'elegante Android TV in offerta lampo a soli 60 euro - : Al suo interno una configurazione che permette di godere di Netflix 4K, ma anche di tutte le altre piattaforme di streaming Android, con un processore Quad-core Cortex-A53, che permette di riprodurre ...

E’ Meglio Amazon Fire TV Stick O Un TV Box Android? : Ecco perché penso che oggi sia Meglio comprare Fire TV Stick di Amazon al posto di un qualsiasi TV Box Android Compra una Fire TV Stick di Amazon al posto di un TV Box Android. Ecco perché Su YLU negli scorsi giorni abbiamo dedicato ampio spazio alla Fire TV Stick di Amazon, arrivata in Italia solo poche settimane […]

TV Box Android : guida all’acquisto : Non avete una smart TV ma oramai guardate solo serie TV e film in streaming? E mentre che ci siete magari anche le partite in streaming? Allora sicuramente vi serve un dispositivo per rendere smart la vostra TV. Una smart TV è una televisione evoluta che si connette ad internet e vi permette di vedere i contenuti presenti in rete. Fortunatamente è possibile rendere facilmente smart i vecchi televisori con una modica spesa, esistono per lo scopo ...

Android TV Box con Android 7.1 a meno di 25 euro. Un affarone : Il W95 è un piccolo Android TV Box con Android 7.1, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna e viene venduto ad un piccolo prezzi di meno di 25 euro. Da comprare subito. W95 TV Box è un Android TV Box con Android 7.1 ed è in promozione a 25 euro Se volete comprare un […]

Recensione BQ WitBox Go! La prima stampante 3D con Android : semplice e adorabile : Avete mai pensato di comprarvi o di regalare una stampante 3D? Questa potrebbe essere la vostra occasione: ecco la splendida BQ Witbox Go! L'articolo Recensione BQ Witbox Go! La prima stampante 3D con Android: semplice e adorabile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Recensione BQ WitBox Go! La prima stampante 3D con Android : semplice e adorabile : Avete mai pensato di comprarvi o di regalare una stampante 3D? Questa potrebbe essere la vostra occasione: ecco la splendida BQ WitBox Go! L'articolo Recensione BQ WitBox Go! La prima stampante 3D con Android: semplice e adorabile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Leelbox Q3 : TV Box Android con qualche pretesa in più! : In queste settimane abbiamo testato il Leelbox Q3, ultima evoluzione dei TV Box Android della serie Q che abbiamo già avuto modo di testare approfonditamente con i modelli Q2 Mini e Q2 Pro. Leelbox Q3 migliora nell’hardware, ma forse non nelle prestazioni, facendo però del prezzo – come sempre nei prodotti Leelbox – una sua arma vincente! TV Box Android: guida all’acquistoSiete in cerca di un media center completo per la TV in salotto? ...

ABOX A1 MAX : TV Box Android 7.1 con supporto al 4K : Nella vasta gamma di TV Box Android che si possono trovare online, abbiamo testato questo ABOX A1 MAX – grazie alla collaborazione con GooBang Doo – che si è contraddistinto per le sue funzionalità. Un altro elemento distintivo è il suo sistema operativo – Android 7.1 Nougat – ovvero aggiornato ad una delle ultime release del robottino verde, davvero difficile da trovare sui TV Box orientali. TV Box Android: guida all’acquistoSiete ...

Come abilitare la VPN su un Android TV Box : Guida su Come abilitare ed attivare la VPN su un Android TV Box e su tutti gli smartphone e tablet Android VPN su Android TV Box con un’applicazione Gli Android TV Box più diffusi in commercio tra le tante funzioni che permettono di ottenere c’è sicuramente la possibilità di accedere ad una quantità di contenuti […]