Tumori | studio italiano | proteina “guerriera” marker di leucemia acuta nei bimbi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) In unoi ricercatori dell’Istituto Regina Elena e dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno scoperto che nei bambini conlinfoblasticalaè ‘sovra espressa’, cioè è presente in quantità più elevate della norma. I risultati dello, pubblicato su ‘Embo Reports’, identificano Che-1 e Myc come importanti marcatori tumorali di questa patologia, al momento della sua insorgenza e della sua recidiva. Che-1 è stata scoperta nel 2000 dal team del Regina Elena coordinato da Maurizio Fanciulli. Laè normalmente espressa dall’uomo, perché è essenziale per la sopravvivenza cellulare: è coinvolta nel controllo dellap53 ed ha un ruolo oramai noto nello sviluppo deisolidi, ma il suo coinvolgimento in ambito ematologico è una novità recente. Oggi il team dell’Area di medicina molecolare ...